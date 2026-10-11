Una serie de procedimientos policiales sacudieron distintas zonas del Gran Mendoza durante las primeras horas de este domingo. Los hechos, ocurridos con apenas unas horas de diferencia en los departamentos de Guaymallén y Godoy Cruz, dejaron al descubierto distintas modalidades delictivas que van desde el robo a mano armada mediante engaños hasta la portación ilegal de armas de fuego por parte de menores de edad en la vía pública.
Madrugada violenta en Mendoza: le robaron la moto a un jubilado y le secuestraron un arma a un menor
A un jubilado de 70 años le robaron la moto simulando pedir ayuda. Horas después, la Policía secuestró un revólver a un menor de 16 años
En ambos casos debieron intervenir las oficinas fiscales de cada jurisdicción para ordenar las medidas de rigor, disponiendo la toma de denuncias, el secuestro de elementos de prueba y el traslado de los involucrados a dependencias policiales.
Asalto y engaño a un jubilado en Guaymallén
El primero de los episodios se produjo minutos después de la medianoche, a las 00.15, en la intersección de las calles Sánchez y Godoy Cruz, en jurisdicción de la Comisaría 35 de Guaymallén. En ese lugar, la víctima un hombre de 70 años circulaba a bordo de su motocicleta Brava de 110 cc cuando observó a una pareja que le hacía señas solicitando auxilio de manera desesperada.
Movido por la solidaridad, el hombre decidió detener su marcha para prestar colaboración. Sin embargo, en ese preciso instante fue sorprendido por un sujeto armado que irrumpió en la escena. Mediante amenazas directas con un arma de fuego, el delincuente le exigió la entrega del rodado para luego darse a la fuga a toda velocidad junto a sus cómplices. La denuncia quedó asentada en la Oficina Fiscal correspondiente.
Secuestro de un revólver a un menor en Godoy Cruz
Unas horas más tarde, cerca de las 3.50, efectivos de la Comisaría 50 de Godoy Cruz patrullaban en tareas de prevención sobre la calle Pergamino, en las inmediaciones de la plaza ubicada en el cruce con Segundo Sombra. Durante la ronda de vigilancia, los uniformados advirtieron la presencia de un grupo de jóvenes reunidos en el predio público.
Al notar la presencia del patrullero, uno de los integrantes del grupo intentó desprenderse discretamente de un objeto arrojándolo al suelo. Los agentes reaccionaron con rapidez, interceptaron a los sospechosos y realizaron un palpado de seguridad. En el lugar lograron recuperar un revólver marca Bagual calibre 22, sin municiones en su interior. Por disposición de la fiscalía interviniente, el menor de 16 años que portaba el arma fue trasladado a la Comisaría 27 junto a otros adolescentes y un joven de 18 años.
En pocas palabras
- Asalto en Guaymallén: le robaron moto a un jubilado usando engaño y amenazas.
- Arma secuestrada: hallaron un revólver calibre 22 a un menor en Godoy Cruz.
- Procedimientos policiales: se realizaron operativos en distintas zonas del Gran Mendoza durante la madrugada.