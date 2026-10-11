Madrugada violenta en Mendoza: le robaron la moto a un jubilado y le secuestraron un arma a un menor

Movido por la solidaridad, el hombre decidió detener su marcha para prestar colaboración. Sin embargo, en ese preciso instante fue sorprendido por un sujeto armado que irrumpió en la escena. Mediante amenazas directas con un arma de fuego, el delincuente le exigió la entrega del rodado para luego darse a la fuga a toda velocidad junto a sus cómplices. La denuncia quedó asentada en la Oficina Fiscal correspondiente.

En el cruce de Sánchez y Godoy Cruz, delincuentes simularon necesitar ayuda para asaltar a mano armada al motociclista de 70 años.

Secuestro de un revólver a un menor en Godoy Cruz

Unas horas más tarde, cerca de las 3.50, efectivos de la Comisaría 50 de Godoy Cruz patrullaban en tareas de prevención sobre la calle Pergamino, en las inmediaciones de la plaza ubicada en el cruce con Segundo Sombra. Durante la ronda de vigilancia, los uniformados advirtieron la presencia de un grupo de jóvenes reunidos en el predio público.

Un patrullaje preventivo sobre calle Pergamino permitió interceptar a un grupo de jóvenes y secuestrar un revólver calibre 22 que llevaba un menor.

Al notar la presencia del patrullero, uno de los integrantes del grupo intentó desprenderse discretamente de un objeto arrojándolo al suelo. Los agentes reaccionaron con rapidez, interceptaron a los sospechosos y realizaron un palpado de seguridad. En el lugar lograron recuperar un revólver marca Bagual calibre 22, sin municiones en su interior. Por disposición de la fiscalía interviniente, el menor de 16 años que portaba el arma fue trasladado a la Comisaría 27 junto a otros adolescentes y un joven de 18 años.