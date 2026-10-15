Le donó un riñón a su hijo para salvarle la vida y murieron en un accidente cuando iban a un control médico

La subjefa de la Policía Departamental Tala, Etelvina Piccini, explicó la hipótesis central del siniestro en declaraciones a Radio Nacional: “Por razones que se tratan de establecer, aparentemente, el camionero colisiona con un equino suelto en la ruta, habría perdido el control y eso hace que impacte con una Citroën Berlingo”.

El choque contra el animal —que carecía de marca identificatoria visible y también murió sobre el asfalto— desvió bruscamente la trayectoria del transporte pesado hacia el carril opuesto. El impacto contra la camioneta utilitaria fue devastador y los tres ocupantes de la Berlingo murieron en el acto.

En tanto, el conductor del camión, un hombre de 53 años domiciliado en Chajarí, quedó atrapado en la cabina y fue rescatado por dotaciones de bomberos antes de ser trasladado al hospital de Rosario del Tala, donde permanece internado fuera de peligro y a disposición de la fiscal interviniente, Laila Taleb.

La historia de amor y superación que conmovió a toda una ciudad

Detrás del viaje que terminó en tragedia se encontraba una conmovedora historia familiar profundamente arraigada en Urdinarrain. Durante más de dos años, Franco debió batallar contra un cuadro severo de insuficiencia renal crónica. La patología lo obligaba a someterse a sesiones de diálisis tres veces por semana en Gualeguaychú, partiendo de su hogar de madrugada para regresar recién al mediodía.

Ante el deterioro de la salud del joven, los médicos sugirieron evaluar la alternativa de un trasplante con donante vivo, y su madre no tuvo ningún reparo en ofrecer su propio órgano. “Enseguida dije que sí. Cuando nos dijeron que podía ser un donante vivo, un familiar, dije yo enseguida. No lo dudé ni un minuto”, había expresado Jachy Arriola a Nueve Noticias meses antes de la intervención.

La cirugía de ablación e implante se concretó con éxito el 27 de noviembre de 2024 en la capital entrerriana. En aquel entonces, los vecinos organizaron rifas y colectas solidarias para costear los casi dos millones de pesos que demandaron el hospedaje y el postoperatorio de la familia, dado que Jachy trabajaba como cuidadora en un hogar de ancianos y debió suspender sus tareas laborales por la recuperación.

Casi dos años después de aquella exitosa intervención, madre e hijo viajaban juntos hacia Paraná para monitorear el funcionamiento del órgano que los mantenía unidos.

Duelo oficial por el trabajador municipal

El tercer fallecido en el choque, Leandro Perovich, era un reconocido trabajador del área social del municipio que realizaba habitualmente los traslados de pacientes derivados a centros de alta complejidad.

Tras confirmarse la magnitud de la tragedia, la Municipalidad de Urdinarrain decretó el duelo oficial y dispuso el cierre de sus dependencias administrativas en señal de acompañamiento y respeto a los deudos: “En este doloroso momento, acompañamos con respeto y solidaridad a los familiares y seres queridos de las personas involucradas en el hecho, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias”. Autoridades del Ejecutivo local se trasladaron al lugar del siniestro para ponerse a disposición de la fiscalía y brindar contención a las familias de las víctimas.