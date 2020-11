La madre del joven al que le disparó Chocobar quiere un castigo para el policía

Consideró, además, que "si el policía (Chocobar) hubiera sido un héroe habría actuado antes de que lo apuñalaran al turista", al sostener que Juan Pablo "era demasiado inteligente, si Chocobar se identificaba y le decía ‘alto o disparo’, él se hubiese tirado al suelo".

En diálogo con "El Exprimidor", el programa que conduce Ari Paluch en AM 550, la madre del agresor al turista señaló: "Yo sé que mi hijo no fue el que lo apuñaló y pagó con su vida por algo que él no hizo".

"Yo no digo que él no tendría que ser juzgado, pero tampoco tenían que ejecutarlo. Obviamente que el otro va a decir que fue mi hijo", agregó. "Yo no digo que él no tendría que ser juzgado, pero tampoco tenían que ejecutarlo. Obviamente que el otro va a decir que fue mi hijo", agregó.

"A los hijos a veces uno los cría de una manera y después los chicos con los que se junta en la calle son malas juntas pero también lo discriminaban por ser pobre y por negro", completó.