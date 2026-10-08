Intentó ingresar 8 celulares al penal de Almafuerte dentro de un freezer y un perro lo descubrió

Durante la inspección, el animal realizó una marcación positiva sobre el freezer. A partir de esa señal, los agentes revisaron el electrodoméstico y encontraron que el sector del motor había sido utilizado para ocultar los elementos.

En total fueron hallados 8 celulares, además de dos módems USB WiFi marca Altanet 4G, ambos con sus correspondientes chiperas SIM, y un cable USB de carga.

perros entrenados para detectar tecnología

La intervención forma parte del trabajo que desarrolla la Base K-9 del Servicio Penitenciario de Mendoza, donde los perros son entrenados no solo para detectar sustancias, explosivos o personas, sino también dispositivos tecnológicos.

El entrenamiento consiste en asociar determinados olores con los elementos que los animales deben localizar. De esta manera, pueden marcar objetos que de otro modo podrían pasar inadvertidos durante una requisa convencional.

Además de los dispositivos secuestrados, durante el procedimiento se registraron 4 números de IMEI correspondientes a los teléfonos encontrados.

Qué pasó con el procedimiento

Tras el hallazgo, se realizaron actas que fueron elevadas a los directivos para determinar sanciones correspondientes a la falta cometida y de acuerdo a la reglamentación penitenciaria.

El procedimiento permitió impedir el ingreso de los dispositivos a Almafuerte y puso nuevamente en escena la utilidad de los perros entrenados para detectar tecnología dentro de las cárceles.