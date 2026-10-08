Durante un control de rutina en la cárcel de Almafuerte, un perro de la División Canes detectó un cargamento de dispositivos electrónicos que un visitante intentaba ingresar oculto en el motor de un freezer. Allí descubrieron 8 celulares, entre otros elementos. Un preso era el que esperaba todo.
Intentó ingresar 8 celulares al penal de Almafuerte dentro de un freezer y un perro lo descubrió
El freezer fue marcado por Ibra, un perro entrenado para detectar dispositivos electrónicos. También encontraron dos módems USB con chips y un cable de carga
El procedimiento se realizó mientras personal de la División Visita y Conserjería inspeccionaba los elementos que serían entregados al interno.
La marcación del perro llevó hasta el motor del freezer
El protagonista del procedimiento fue Ibra, un perro de la División Canes especialmente entrenado para detectar el olor asociado a dispositivos electrónicos.
Durante la inspección, el animal realizó una marcación positiva sobre el freezer. A partir de esa señal, los agentes revisaron el electrodoméstico y encontraron que el sector del motor había sido utilizado para ocultar los elementos.
En total fueron hallados 8 celulares, además de dos módems USB WiFi marca Altanet 4G, ambos con sus correspondientes chiperas SIM, y un cable USB de carga.
perros entrenados para detectar tecnología
La intervención forma parte del trabajo que desarrolla la Base K-9 del Servicio Penitenciario de Mendoza, donde los perros son entrenados no solo para detectar sustancias, explosivos o personas, sino también dispositivos tecnológicos.
El entrenamiento consiste en asociar determinados olores con los elementos que los animales deben localizar. De esta manera, pueden marcar objetos que de otro modo podrían pasar inadvertidos durante una requisa convencional.
Además de los dispositivos secuestrados, durante el procedimiento se registraron 4 números de IMEI correspondientes a los teléfonos encontrados.
Qué pasó con el procedimiento
Tras el hallazgo, se realizaron actas que fueron elevadas a los directivos para determinar sanciones correspondientes a la falta cometida y de acuerdo a la reglamentación penitenciaria.
El procedimiento permitió impedir el ingreso de los dispositivos a Almafuerte y puso nuevamente en escena la utilidad de los perros entrenados para detectar tecnología dentro de las cárceles.
En pocas palabras
- Perro Ibra: un can entrenado detectó 8 celulares y módems USB ocultos en el motor de un freezer.
- Destino: los dispositivos electrónicos intentaban ingresar a la cárcel de Almafuerte para un preso.
- Procedimiento: el Servicio Penitenciario de Mendoza secuestró la tecnología e inició un acta para determinar sanciones.