Iba en moto, cayó en un pozo y lo taparon con una sábana porque pensaron que estaba muerto tras el accidente

Fue el miércoles por la noche. "Iba a 30 km y subí los pies porque pensaba que era un charco -contó Alejandro en diálogo con el periodista Pablo Gamba (Radio Nihuil-Canal 7)-. Estuve mucho tiempo inconsciente. De hecho, la gente me tapó con una sábana pensando que estaba muerto hasta que llegó la ambulancia y los médicos me despertaron y me llevaron al hospital".

choque las heras pozo noche Alejandro.jpg "El pozo parecía sólo un charco", comentó Alejandro, que se salvó gracias al casco. Foto: Pablo Gamba/Radio Nihuil.

Accidente con un pozo en Las Heras: "Me salvó el casco"

El entrevistado subrayó que a pesar de que no iba a alta velocidad, lo que lo salvó "fue el casco".