Golpeó a su expareja en Las Heras y terminó detenido tras una alerta al 911

Tras recepcionar el aviso de auxilio, los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazaron de inmediato a móviles de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras hacia el barrio Dorrego. Al arribar al domicilio indicado, los efectivos policiales lograron verificar la situación y constataron que el individuo había atacado a golpes a su excompañera sentimental en el marco de una acalorada discusión.

El agresor fue aprehendido en la escena y quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte a disposición de la Justicia.

Aprehensión e intervención de la Justicia

Ante la gravedad del ataque y para resguardar la integridad física de la víctima, los uniformados procedieron a la aprehensión inmediata del agresor en el mismo lugar de los hechos. El procedimiento se desarrolló sin que el sospechoso pudiera entorpecer el accionar del personal actuante.