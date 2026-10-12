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Alerta al 911

Golpeó a su expareja en Las Heras y terminó detenido tras una alerta al 911

Un llamado al 911 alertó a la Policía durante la madrugada del sábado. La agresión ocurrió tras una discusión y el sospechoso quedó aprehendido

Renata Manuchi
Por Renata Manuchi [email protected]
Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje acudieron de urgencia a la vivienda del barrio Dorrego tras el aviso del 911.

Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje acudieron de urgencia a la vivienda del barrio Dorrego tras el aviso del 911.

Un episodio de violencia de género terminó con un hombre detenido en Las Heras tras la rápida intervención de la Policía. El hecho ocurrió durante las primeras horas de la madrugada del sábado, cuando un llamado de emergencia a la línea 911 alertó sobre una fuerte agresión física en el interior de una vivienda familiar.

Tras recepcionar el aviso de auxilio, los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazaron de inmediato a móviles de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras hacia el barrio Dorrego. Al arribar al domicilio indicado, los efectivos policiales lograron verificar la situación y constataron que el individuo había atacado a golpes a su excompañera sentimental en el marco de una acalorada discusión.

El agresor fue aprehendido en la escena y quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte a disposición de la Justicia.

El agresor fue aprehendido en la escena y quedó alojado en la Subcomisaría Iriarte a disposición de la Justicia.

Aprehensión e intervención de la Justicia

Ante la gravedad del ataque y para resguardar la integridad física de la víctima, los uniformados procedieron a la aprehensión inmediata del agresor en el mismo lugar de los hechos. El procedimiento se desarrolló sin que el sospechoso pudiera entorpecer el accionar del personal actuante.

Un llamado al Centro Estratégico de Operaciones permitió frenar el ataque a golpes que sufría la mujer.

Un llamado al Centro Estratégico de Operaciones permitió frenar el ataque a golpes que sufría la mujer.

Por directivas del ayudante fiscal de turno, el aprehendido fue trasladado en calidad de detenido a la Subcomisaría Iriarte. Las actuaciones del caso quedaron en manos de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras, donde se avanza con las medidas judiciales correspondientes para imputar al sujeto.

En pocas palabras

  • Detenido por violencia de género: un llamado al 911 alertó a la policía sobre una agresión en Las Heras.
  • Agresión tras discusión: el sospechoso atacó a su expareja en la madrugada del sábado, según la policía.
  • Intervención judicial: el agresor fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia en Las Heras.
Resumen generado por Thinkindot AI

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