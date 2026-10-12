Un episodio de violencia de género terminó con un hombre detenido en Las Heras tras la rápida intervención de la Policía. El hecho ocurrió durante las primeras horas de la madrugada del sábado, cuando un llamado de emergencia a la línea 911 alertó sobre una fuerte agresión física en el interior de una vivienda familiar.
Golpeó a su expareja en Las Heras y terminó detenido tras una alerta al 911
Un llamado al 911 alertó a la Policía durante la madrugada del sábado. La agresión ocurrió tras una discusión y el sospechoso quedó aprehendido
Tras recepcionar el aviso de auxilio, los operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) desplazaron de inmediato a móviles de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Las Heras hacia el barrio Dorrego. Al arribar al domicilio indicado, los efectivos policiales lograron verificar la situación y constataron que el individuo había atacado a golpes a su excompañera sentimental en el marco de una acalorada discusión.
Aprehensión e intervención de la Justicia
Ante la gravedad del ataque y para resguardar la integridad física de la víctima, los uniformados procedieron a la aprehensión inmediata del agresor en el mismo lugar de los hechos. El procedimiento se desarrolló sin que el sospechoso pudiera entorpecer el accionar del personal actuante.
Por directivas del ayudante fiscal de turno, el aprehendido fue trasladado en calidad de detenido a la Subcomisaría Iriarte. Las actuaciones del caso quedaron en manos de la Oficina Fiscal N° 2 de Las Heras, donde se avanza con las medidas judiciales correspondientes para imputar al sujeto.
En pocas palabras
- Detenido por violencia de género: un llamado al 911 alertó a la policía sobre una agresión en Las Heras.
- Agresión tras discusión: el sospechoso atacó a su expareja en la madrugada del sábado, según la policía.
- Intervención judicial: el agresor fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia en Las Heras.