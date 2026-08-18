Nancy Aitana Ybarra era buscada desde este martes por la tarde en el Parque Industrial Norte de San Luis. Cientos de policías participaron del operativo y se reforzaron los controles en los accesos y pasos limítrofes. La familia de la niña es oriunda de Mendoza, de acuerdo con la información de los medios puntanos. Fue hallada pasada la medianoche, aunque no trasciendieron las circunstancias.
Encontraron a Nancy, la pequeña de 3 años que estaba siendo buscada en San Luis y en Mendoza
La búsqueda se concentró en el Parque Industrial Norte, donde reside su familia en San Luis y se extendió a distintos puntos, también en Mendoza
La Policía de San Luis desplegó un amplio operativo para encontrar a Nancy Aitana Ybarra, una niña de 3 años cuyo paradero se desconoce desde este martes. La búsqueda se concentra en el Parque Industrial Norte, donde reside su familia, y se extendió a distintos puntos de la provincia.
La alerta se recibió alrededor de las 18.15, a través de un llamado al 911. Desde ese momento, efectivos policiales comenzaron a rastrillar la zona y se reforzaron los controles en los puestos limítrofes para evitar que la niña pueda ser trasladada fuera de la provincia.
Activaron la Alerta Sofía
Ante la desaparición de la menor, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía, mecanismo destinado a la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, difundió la alerta a través de sus redes sociales y compartió la imagen de Nancy Aitana junto con sus características físicas.
Pasada la medianoche los medios puntanos confirmaron que la nena fue hallada con vida, pero sin mayores detalles.
En pocas palabras
- Nancy Aitana Ybarra: Niña de 3 años hallada tras ser buscada intensamente en San Luis.
- Operativo de búsqueda: Se desplegó un amplio operativo policial con controles en accesos y pasos limítrofes.
- Alerta Sofía: Se activó el mecanismo de búsqueda inmediata para menores desaparecidos.