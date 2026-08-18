Encontraron a Nancy, la pequeña de 3 años que estaba siendo buscada en San Luis y en Mendoza

La Policía de San Luis desplegó un amplio operativo para encontrar a Nancy Aitana Ybarra, una niña de 3 años cuyo paradero se desconoce desde este martes. La búsqueda se concentra en el Parque Industrial Norte, donde reside su familia, y se extendió a distintos puntos de la provincia.

La alerta se recibió alrededor de las 18.15, a través de un llamado al 911. Desde ese momento, efectivos policiales comenzaron a rastrillar la zona y se reforzaron los controles en los puestos limítrofes para evitar que la niña pueda ser trasladada fuera de la provincia.