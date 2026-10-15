Discutieron por un asiento en el cine: sacó gas pimienta y le tiró en la cara

El aerosol se dispersó por el recinto y afectó a espectadores que no participaban del enfrentamiento, por lo que tuvieron que evacuar las salas.

Una mujer de 51 años y su hija, de 27, fueron detenidas cuando se retiraban del estacionamiento en un Honda Civic. Ambas fueron trasladadas a la Alcaidía de Tribunales por disposición del fiscal Abraham, de la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación. Una de ellas tenía un aerosol de gas pimienta de 60 centímetros cúbicos.

Cine, gas pimienta y caos

El episodio ocurrió durante una función de la película Mamá Siniestra en la sala 4 del cine Las Tipas, ubicado en el Shopping Paso, en la esquina de Corrientes y San Lorenzo.

Las grabaciones registraron el momento en que dos mujeres se levantaron de sus asientos y una de ellas le pegó una piña a la otra. La víctima cayó sobre una butaca mientras la agresora continuaba golpeándola.

En medio de la pelea, una tercera mujer la tomó de los pelos y otra intentó intervenir para separarlas, pero también recibió golpes y patadas.

El enfrentamiento siguió entre las filas de asientos. Algunas mujeres intervinieron para detener a la agresora y la administración encendió las luces de la sala. En ese momento, una de las involucradas agitó un aerosol de gas pimienta y roció a otra mujer en la cara. El producto se esparció rápidamente por el lugar.

Al menos cinco personas recibieron asistencia médica en el lugar, según confirmó el comisario principal Guillermo González, segundo jefe de la División 911 y Videovigilancia. El efectivo calificó el uso del aerosol como “indebido y desproporcionado”.

Sofía Alberto, una de las mujeres afectadas, contó que la discusión comenzó cuando le pidieron a un grupo que se corriera para poder sentarse. Según relató, después de que lograron ubicarse, una de las mujeres empezó a insultar a una amiga suya.

Una empleada del cine habría intervenido, pero el conflicto volvió a escalar unos 20 minutos después.

Alberto dijo que su amiga se levantó para pedir que dejaran de molestarla y que, cuando la empleada se retiró, una mujer la tomó de los pelos y comenzó a golpearla.

Luego, otra de las involucradas sacó el aerosol y lo roció hacia varias personas. Los espectadores sintieron irritación en los ojos y tos, y la película fue interrumpida.