Una jornada laboral terminó en tragedia este martes en la localidad de El Peligro, en el partido de La Plata. Un trabajador de 36 años perdió la vida en el interior de un camión cisterna tras finalizar una descarga de residuos, mientras que otro operario debió ser asistido de urgencia tras sufrir una descompensación en el mismo predio.
Tragedia laboral en La Plata: un operario de 36 años murió mientras limpiaba un camión cisterna
Un trabajador murió dentro de un camión cisterna y uno de sus compañeros debió ser asistido con urgencia mientras limpiaban el vehículo
La víctima fatal fue identificada como Fernando Ezequiel Nociti. La principal línea de investigación apunta a una presunta inhalación de gases letales acumulados dentro del habitáculo metálico debido a la falta de ventilación previa a las maniobras de aseo.
Cómo ocurrió el hecho en la cantera de El Peligro
El trágico episodio tuvo lugar en un establecimiento y cantera situado sobre la Ruta Provincial 53, a la altura del kilómetro 52, una zona de intensa actividad donde se descargan habitualmente desechos orgánicos procedentes de granjas avícolas.
De acuerdo con las primeras reconstrucciones policiales, Nociti completó el vaciado de los desechos transportados por la unidad de gran porte. Minutos más tarde, ingresó al interior del acoplado cisterna para realizar las tareas habituales de limpieza y desinfección interna.
Las pericias iniciales sostienen que el operario habría ingresado sin permitir que el habitáculo se ventilara de manera adecuada. La descomposición de materia orgánica en espacios confinados suele generar una rápida concentración de emanaciones asfixiantes que pueden dejar inconsciente a una persona en cuestión de segundos.
Asistencia de urgencia y un segundo empleado afectado
Durante las maniobras de auxilio se produjo un segundo foco de alarma: otro empleado de 44 años sufrió una severa descompensación en el lugar del hecho.
Cuando los primeros móviles del Comando de Patrullas arribaron al predio tras el llamado de emergencia al 911, constataron que el segundo trabajador se encontraba consciente, aunque debió recibir asistencia médica en el establecimiento para evaluar el nivel de afectación respiratoria.
Secuestro del camión y peritajes de la Policía Científica
La escena fue perimetrada para resguardar las pruebas y permitir la labor pericial. Por disposición judicial, efectivos policiales procedieron al secuestro del camión y del acoplado cisterna, vehículos que serán sometidos a análisis químicos y técnicos exhaustivos para determinar qué tipo de vapores se encontraban concentrados en el tanque al momento del siniestro.
La causa fue caratulada de manera preventiva como "Averiguación de causales de muerte" y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan.
Las autoridades judiciales aguardan los resultados de la autopsia de la Morgue Policial y los informes de la Policía Científica para certificar la causa del deceso y determinar si se cumplían las condiciones mínimas de seguridad e higiene laboral requeridas para el trabajo en espacios confinados.
En pocas palabras
- Tragedia laboral: Un operario de 36 años murió en La Plata tras inhalar gases letales en un camión cisterna.
- Causa probable: Falta de ventilación adecuada en el habitáculo tras la descarga de residuos avícolas.
- Investigación en curso: La policía secuestró el camión y se esperan peritajes y autopsia para determinar las causas.