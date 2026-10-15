Tragedia laboral en La Plata: un operario de 36 años murió mientras limpiaba un camión cisterna

De acuerdo con las primeras reconstrucciones policiales, Nociti completó el vaciado de los desechos transportados por la unidad de gran porte. Minutos más tarde, ingresó al interior del acoplado cisterna para realizar las tareas habituales de limpieza y desinfección interna.

Las pericias iniciales sostienen que el operario habría ingresado sin permitir que el habitáculo se ventilara de manera adecuada. La descomposición de materia orgánica en espacios confinados suele generar una rápida concentración de emanaciones asfixiantes que pueden dejar inconsciente a una persona en cuestión de segundos.

Asistencia de urgencia y un segundo empleado afectado

Durante las maniobras de auxilio se produjo un segundo foco de alarma: otro empleado de 44 años sufrió una severa descompensación en el lugar del hecho.

Cuando los primeros móviles del Comando de Patrullas arribaron al predio tras el llamado de emergencia al 911, constataron que el segundo trabajador se encontraba consciente, aunque debió recibir asistencia médica en el establecimiento para evaluar el nivel de afectación respiratoria.

Secuestro del camión y peritajes de la Policía Científica

La escena fue perimetrada para resguardar las pruebas y permitir la labor pericial. Por disposición judicial, efectivos policiales procedieron al secuestro del camión y del acoplado cisterna, vehículos que serán sometidos a análisis químicos y técnicos exhaustivos para determinar qué tipo de vapores se encontraban concentrados en el tanque al momento del siniestro.

La causa fue caratulada de manera preventiva como "Averiguación de causales de muerte" y quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 12 de La Plata, a cargo del fiscal Fernando Padovan.

Las autoridades judiciales aguardan los resultados de la autopsia de la Morgue Policial y los informes de la Policía Científica para certificar la causa del deceso y determinar si se cumplían las condiciones mínimas de seguridad e higiene laboral requeridas para el trabajo en espacios confinados.