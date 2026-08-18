Nancy Aitana Ybarra es buscada desde este martes por la tarde en el Parque Industrial Norte de San Luis. Cientos de policías participan del operativo y se reforzaron los controles en los accesos y pasos limítrofes. La familia de la niña es oriunda de Mendoza, de acuerdo con la información de los medios puntanos.
Buscan a una nena de 3 años desaparecida en San Luis: su familia es oriunda de Mendoza
Buscan en todo el país a una pequeña de 3 años que desapareció esta tarde en San Luis
La Policía de San Luis desplegó un amplio operativo para encontrar a Nancy Aitana Ybarra, una niña de 3 años cuyo paradero se desconoce desde este martes. La búsqueda se concentra en el Parque Industrial Norte, donde reside su familia, y se extendió a distintos puntos de la provincia.
La alerta se recibió alrededor de las 18.15, a través de un llamado al 911. Desde ese momento, efectivos policiales comenzaron a rastrillar la zona y se reforzaron los controles en los puestos limítrofes para evitar que la niña pueda ser trasladada fuera de la provincia.
Activaron la Alerta Sofía
Ante la desaparición de la menor, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía, mecanismo destinado a la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.
La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, difundió la alerta a través de sus redes sociales y compartió la imagen de Nancy Aitana junto con sus características físicas.
También recordó que cualquier persona que tenga información puede comunicarse de manera gratuita y anónima al 134, disponible las 24 horas.
Dónde buscan a la niña
El epicentro del operativo está ubicado en el Parque Industrial Norte, en inmediaciones de las calles 3 y 111.
De acuerdo con la información difundida, la familia de Nancy Aitana reside en una fábrica abandonada ubicada en ese sector. El lugar presenta una geografía compleja para las tareas de búsqueda, con amplios descampados, galpones y establecimientos industriales.
Los rastrillajes se concentran especialmente en los alrededores del predio y se realizan con la participación de un importante número de efectivos policiales.
Refuerzan los controles en las rutas
Desde que se recibió la denuncia, las autoridades también dispusieron controles en los puestos limítrofes de San Luis.
Los efectivos policiales controlan los vehículos que abandonan la provincia, mientras continúa el operativo para determinar qué ocurrió con la pequeña.
La familia de Nancy Aitana es oriunda de Mendoza y se había trasladado a San Luis para establecerse en el Parque Industrial Norte. Hasta el momento, no se precisó cuándo llegaron a la provincia.
La investigación continúa y las autoridades solicitan a la población que ante cualquier dato que pueda ayudar a localizar a la niña se comunique inmediatamente con el 911 o la línea 134.
En pocas palabras
- Buscan a Nancy Aitana: Niña de 3 años desaparecida en el Parque Industrial Norte de San Luis.
- Alerta Sofía activada: El Ministerio de Seguridad activó el mecanismo de búsqueda para menores desaparecidos.
- Operativo y controles: Cientos de policías rastrillan la zona, reforzando controles en accesos y pasos limítrofes.