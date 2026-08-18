Buscan a una nena de 3 años desaparecida en San Luis: su familia es oriunda de Mendoza

Activaron la Alerta Sofía

Ante la desaparición de la menor, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía, mecanismo destinado a la búsqueda inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos.

La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, difundió la alerta a través de sus redes sociales y compartió la imagen de Nancy Aitana junto con sus características físicas.

También recordó que cualquier persona que tenga información puede comunicarse de manera gratuita y anónima al 134, disponible las 24 horas.

Dónde buscan a la niña

El epicentro del operativo está ubicado en el Parque Industrial Norte, en inmediaciones de las calles 3 y 111.

De acuerdo con la información difundida, la familia de Nancy Aitana reside en una fábrica abandonada ubicada en ese sector. El lugar presenta una geografía compleja para las tareas de búsqueda, con amplios descampados, galpones y establecimientos industriales.

Los rastrillajes se concentran especialmente en los alrededores del predio y se realizan con la participación de un importante número de efectivos policiales.

Refuerzan los controles en las rutas

Desde que se recibió la denuncia, las autoridades también dispusieron controles en los puestos limítrofes de San Luis.

Los efectivos policiales controlan los vehículos que abandonan la provincia, mientras continúa el operativo para determinar qué ocurrió con la pequeña.

La familia de Nancy Aitana es oriunda de Mendoza y se había trasladado a San Luis para establecerse en el Parque Industrial Norte. Hasta el momento, no se precisó cuándo llegaron a la provincia.

La investigación continúa y las autoridades solicitan a la población que ante cualquier dato que pueda ayudar a localizar a la niña se comunique inmediatamente con el 911 o la línea 134.