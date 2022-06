Rafael Nadal estará en Wimbledon, después de tres años sin jugar en hierba

"El tratamiento que hice en Barcelona no es algo que dé resultados inmediatos, pero se notan cambios, los he notado, sensaciones extrañas y me bajó el dolor articular, Viajaré el lunes a Londres y mi intención es jugar Wimbledon", comentó Rafael Nadal, de 36 años, en una rueda de prensa que ofreció en Palma de Mallorca.