Los Pumas pierden con Inglaterra por el tercer puesto del Mundial de Rugby 2023

53290751474_53d9522fec_k.jpg Los Pumas juegan mano a mano con Inglaterra por el tercer puesto del Mundial de Rugby 2023

Tal como se esperaba, del primer intercambio con el pie vino un penal para los ingleses con el que Owen Farrell abrió el marcador. Además, acto seguido Inglaterra se instaló en campo argentino y llegó al try a través del octavo Ben Earl.

El try de Earl

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FScrumESPN%2Fstatus%2F1717982444069003434&partner=&hide_thread=false Llegó el primer try de Inglaterra: Ben Earl apoyó en el Stade de France.



Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/bAVuznhbkl — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

En los primeros minutos Los Pumas jugaron todo el tiempo bajo presión y el 13 a 0 parcial a los 12' ratificó las claras diferencias entre uno y otro equipo.

En el primer penal a favor en campo rival Argentina buscó el line y luego, debajo de los palos, en vez de ir a los palos eligió un scrum, sin embargo no pudo llegar al try.

53290450951_253992b64a_k.jpg Santiago Carreras marcó el segundo try de Los Pumas

El juego aéreo de Emiliano Boffelli aportó oportunidades de ataque para Los Pumas, pero algunas imprecisiones de manejo frustraron las chances de llegar al descuento, algo que recién lograron a los 23' con un penal del propio Boffelli.

El equipo argentino esbozó una reacción, pero de una pelota perdida llegó un nuevo penal de Farrell para estirar la diferencia. De todos modos, un buen ataque de varias fases terminó en el try de Tomás Cubelli, que sumado a la conversión acercó el marcador a solo 6 puntos (16-10).

El try de Cubelli

Empezar bien la segunda parte era clave y tras un par de despejes erráticos de Inglaterra, Los Pumas se pusieron en ventaja con un gran try de Santiago Carreras, quien rompió la defensa tras varios avances cortos del pack.

El try de Santi Carreras

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FScrumESPN%2Fstatus%2F1717996467149819970&partner=&hide_thread=false ¡SANTI CARRERAS SE CORTÓ POR EL CENTRO Y SE FUE DERECHO AL TRY PARA #LOSPUMAS!



Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/11WwowsqGq — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

Lo malo es que de salida, el hooker Theo Dan tapó el kick del propio Carreras y marcó el segundo try inglés.

El try de Dan

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FScrumESPN%2Fstatus%2F1717996815335715129&partner=&hide_thread=false Theo Dan bloqueó el kick y apoyó el segundo try inglés.



Mirá todo el Mundial de Rugby, en @starplusla#PUMASxESPN #RWCxESPNEnStarPlus pic.twitter.com/6aDaxbddQH — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 27, 2023

El partido estaba para cualquiera y un penal de Boffelli achicó la diferencia a solo 3 puntos antes de entrar a la última media hora del Mundial de Rugby 2023.

Con el aporte del banco, Los Pumas fueron a buscar el try ante la férrea defensa inglesa que respondió con tackles y recuperando pelotas en los reagrupamientos.

En el ida y vuelta de patadas, Argentina cometió algunos errores que le permitieron a Inglaterra dominar territorialmente el partido y sumar con otro penal de Farrell.

El esfuerzo de Los Pumas tuvo su premio con un penal de Nico Sánchez (acertó todos sus remates en el Mundial) y a menos de 15' del final la diferencia era de solo 3 puntos.

Formaciones

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Pedro Rubiolo; Juan Martín González, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomas Cubelli, Mateo Carreras y Santiago Carreras, Jerónimo de la Fuente, Lucio Cinti y Emiliano Bofelli; Juan Cruz Mallia. Entrenador: Michael Cheika

Ingresaron. Bruni, Moroni, Bazán Vélez, Creevy, Sánchez, Bello, Sclavi, Alemanno (A).

Inglaterra: Ellis Genge, Theo Dan y Will Stuart, Maro Itoje y Ollie Chessum; Tom Curry, Sam Underhill y Ben Earl, Ben Youngs y Owen Farrell (capitán), Henry Arundell, Manu Tuilagi, Joe Marchant y Freddie Steward; Marcus Smith. Entrenador: Steve Borthwick.

Ingresaron: Care, Rodd, Cole, Ludlam, George, Ford, Lawrence (I).

Tantos: PT: 3' penal de Farrell (I); 8' gol de Farrell por try de Earl (I); 12' penal de Farrell (I); 23' penal de Boffelli (A); 30' penal de Farrell (I); 35' gol de Boffelli por try de Cubelli (A). ST: 2' gol de Boffelli por try de S. Carreras (A); 3' gol de Farrell por try de Dan (I); 9' penal de Boffelli (A); 25' penal de Farrell (I); 27' penal de Sánchez (A).

Árbitro: Nick Berry (Australia)

Estadio: Stade de France (Saint Denis).