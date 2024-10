hamilton, formula 1.jpg Lewis Hamilton confesó como será su retiro y sorprendió al mundo de la Fórmula 1

Sorprendentes declaraciones de Lewis Hamilton

Como se dijo, esta modificación de escudería daba a entender que el retiro de Lewis Hamilton estaba lejos, pero lo cierto es que ya se le ha pasado por la cabeza. De hecho, el piloto aseguró que tiene un plan en este sentido y que lo va a seguir a rajatabla.

"Hay días en los que me gustaría hacer una pausa, una pausa de verdad, porque no tienes una pausa realmente grande durante la temporada como en otros deportes" se quejó molesto Hamilton.

En una entrevista con el medio Esquire, Lewis Hamilton sentenció cómo será el momento final de su carrera, aunque no aseguró el cuándo: "Tengo mentalmente un plan de hasta dónde me gustaría llegar. ¿Habrá un momento en el que ya no me dedique a esto y deje de estar enamorado? Ese es el momento que espero que nunca llegue" declaró.

Hasta el momento, Lewis Hamilton sigue compitiendo entre los autos más rápidos, a sus 39 años, y como trató de hacerlo siempre desde su debut con McLaren en el año 2007. Sin embargo, pese al desafío que se viene con Ferrari, sus palabras indican que el final podría estar cerca.

Hamilton confiesa que sufrió depresión

El pasado domingo, Lewis Hamilton estuvo en el centro de la polémica tras confesar que sufre problemas de salud mental derivados del acoso escolar y la presión de las carreras.

"Tuve depresión desde una edad muy temprana, cuando tenía unos 13. Creo que era por la presión de las carreras y por los problemas en el colegio con el bullying, no tenía a nadie con quien hablar" declaró, sorprendiendo a todos sus fanáticos. Afortunadamente, se ve que esta afección pudo ser superada.