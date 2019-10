Rosario Central privó a Lanús de alcanzar la cima de la Superliga

Vélez logró una importante victoria al derrotar como local a Independiente por 2 a 0 en un entretenido encuentro que jugaron en la mañana dominical en la continuidad de la novena fecha de la Superliga.

El conjunto de Liniers se puso en ventaja a los 27 minutos del primer tiempo por medio de un tanto de Maximiliano Romero mientras que a los 30 de la segunda etapa Thiago Almada, con un golazo, selló el triunfo.

Goles:

Con este resultado, el equipo dirigido por Gabriel Heinze sigue prendido entre los principales lugares del torneo, a la espera de que caigan los de arriba.

-Síntesis-

Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Gastón Giménez, Braian Cufré; Nicolás Domínguez, Fernando Gago, Lucas Robertone; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Lucas Janson. DT: Gabriel Heinze.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Alexander Barboza, Gastón Silva; Pablo Pérez, Lucas Romero, Juan Sánchez Miño; Domingo Blanco, Sebastián Palacios y Cecilio Domínguez. DT: Sebastián Beccacece.

Gol en el primer tiempo: 27m Romero (VS).

Gol en el segundo tiempo: 30m Almada (VS).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Andrés Roa por C.Domínguez (I); 18m Thiago Almada por Janson (VS); 25m Cristian Chávez por Barboza (I); 32m Leandro Fernández por Romero (VS); 38m Francisco Pizzini por Pérez (I) y 45m Pablo Galdames por N.Domínguez (VS).

Estadio: José Amalfitani (Vélez).

Árbitro: Germán Delfino.