El Pity Martínez palpitó las semifinales de Copa: "Me agarran cosquillas en la panza"

En el marco de una nueva cena solidaria anual, River contó con la ayuda de nada más ni nada menos que tres ex jugadores de la institución.

Entablando una divertida conversación, Gonzalo Martínez, Jonatan Maidana y Camilo Mayada dialogaron brevemente sobre la actualidad y la vida de cada uno.

Palpitando la serie ante Boca que se avecina por las semifinales de la Copa Libertadores, quien se robó todas las miradas y sonrisas fue nada más ni nada menos que el Pity.

El actual jugador del Atlanta United, recordado por el gol marcado ante el Xeneize en Madrid mediante una mítica corrida, lanzó: "De sólo pensarlo me agarran cosquillas en la panza. Me toca vivirlo de afuera, no es lo mismo que si estuviera ahí en el plantel".

Con mucho cariño, deseándole el mayor de los éxitos a sus ex compañeros, el atacante cerró: "Le deseo lo mejor a los chicos, y les agradezco por las cosas que vivimos juntos. Los extraño mucho".