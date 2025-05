Tras la finalización de la serie, que culminó con un global de 5-1 en contra, el Jefecito dijo presente en conferencia de prensa y no dudó a la hora de hacer una profunda autocrítica sobre la performance de su equipo dentro del campo de juego.

Inter Miami.jpg El Inter Miami de Messi y Mascherano, eliminados de la Concachampions.

Las declaraciones de Javier Mascherano

A la hora de hablar sobre la eliminación del Inter Miami, Javier Mascherano lanzó una tremenda frase: “En este tipo de eliminatorias los errores los pagas muy caro porque enfrente tenés un equipo con jerarquía que no te va a perdonar. Nos hacen los dos goles de la misma manera. No te lo podés permitir en una serie como esta, y menos en el inicio del segundo tiempo. Es inconcebible. Lo raro es que pasó al inicio del segundo tiempo, puedo entenderlo faltando 15 minutos, pero no al inicio del segundo tiempo".