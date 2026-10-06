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La Selección Argentina iguala 0 a 0 con Benín en la despedida de Lionel Messi

La Selección Argentina despide a su capitán Lionel Messi en un amistoso internacional frente a su par de Benín, en el estadio Monumental

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
El ultimo partido de Lionel Messi en la Selección Argentina, enfrentando a Benín en el Monumental.

El ultimo partido de Lionel Messi en la Selección Argentina, enfrentando a Benín en el Monumental.

La Selección Argentina tiene este martes una noche inolvidable, enfrentando a su par africano de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi. El encuentro se disputa en un colmado estadio Monumental -al 100% de su capacidad-.

El encuentro, tercer amistoso de fecha FIFA del combinado que dirige Lionel Scaloni, cuenta con arbitraje del chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

El equipo argentino viene de ganar sus dos amistosos en la Fecha FIFA: 4-0 a Bolivia en Córdoba, y el sábado aplastó 7-0 a Burkina Faso.

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