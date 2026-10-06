La Selección Argentina tiene este martes una noche inolvidable, enfrentando a su par africano de Benín en la que será la gran despedida de Lionel Messi. El encuentro se disputa en un colmado estadio Monumental -al 100% de su capacidad-.
FÚTBOL INTERNACIONAL
La Selección Argentina iguala 0 a 0 con Benín en la despedida de Lionel Messi
La Selección Argentina despide a su capitán Lionel Messi en un amistoso internacional frente a su par de Benín, en el estadio Monumental
El encuentro, tercer amistoso de fecha FIFA del combinado que dirige Lionel Scaloni, cuenta con arbitraje del chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.
El equipo argentino viene de ganar sus dos amistosos en la Fecha FIFA: 4-0 a Bolivia en Córdoba, y el sábado aplastó 7-0 a Burkina Faso.