La Selección Argentina iguala 0 a 0 con Benín en la despedida de Lionel Messi

El encuentro, tercer amistoso de fecha FIFA del combinado que dirige Lionel Scaloni, cuenta con arbitraje del chileno Fernando Véjar, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

El equipo argentino viene de ganar sus dos amistosos en la Fecha FIFA: 4-0 a Bolivia en Córdoba, y el sábado aplastó 7-0 a Burkina Faso.