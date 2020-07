Federico Bruno está junto a su papá Daniel en el negocio de ropa.

El volante de FADEP, Federico Bruno, en medio de la cuarentena por el coronavirus se dedica trabajar en su negocio de ropa de Bragado, la localidad que está ubicada en la provincia de Buenos Aires.

El jugador de 25 años que se inició en las divisiones inferiores de San Lorenzo habló con Ovación de este emprendimiento familiar y de su pasión por la venta.

"Yo atiendo al público todo el día un negocio que tienen mis viejos. En los tiempos libres realizo la sesión diaria de entrenamientos que nos manda el preparador físico", contó el mediocampista.

"Es ropa de invierno la que vendemos, todo tipo de vestimenta y tenemos barbijos que hace mi mamá. En Bragado somos conocidos, se vende bien y desde chiquito me crié en este ambiente de las ventas. Ahora en esta cuarentena aproveché y empecé a trabajar. Me gusta mucho", agregó.

Los compañeros de Bruno le compran ropa. Sobre esta situación dijo: "Me gusta hacer este trabajo, de hecho en el club me cargan, me dicen que soy vendedor. Les he vendido a mis compañeros".

"No me quiero olvidar de ninguno, la verdad que todos han comprado, como Juan Pablo Montaña, Diego Méndez, Javier Silva, Javier Murcia y Nicolás Pacheco, un cliente excepcional", agregó al respecto.

Su recorrido

Federico Bruno repasó su carrera futbolística. "Hice las divisiones inferiores en San Lorenzo, donde llegué hasta Reserva y me dirigía el Pampa Biaggio. En primera división jugué en Temperley, donde debuté en primera con Ricardo Rezza; además estuve en Colegiales y en San Miguel".

Esta es una foto de Federico Bruno en San Lorenzo. En ese equipo lo dirigió Claudio Biaggio.

Su llegada a FADEP

"Rescindí el contrato en San Lorenzo y Sebastián Torrico me ofreció ir a FADEP. Me sorprendió la profesionalidad de este club, es muy ordenado y no sentí la diferencia con otras categorías. Ahora queremos subir de categoría, el club se merece estar en una categoría superior", explicó.

FADEP es el equipo actual del volante, que tiene un importante recorrido en el fútbol.

"Sebastián Torrico está en todos los detalles, le da al club un toque de profesionalismo que en otros clubes no lo encontrás. Es muy bueno que sea el presidente, es una persona muy reconocida y al jugar al fútbol, sabe lo que necesita el jugador", admitió.

La cuarentena

"Para los jugadores es difícil entrenar solos, hace 100 días que lo venimos haciendo y la cabeza nos empieza jugar en contra. Esperamos que esto pase lo más rápido posible y podamos volver a entrenar", afirmó.