Gracias a Boca: revelaron qué hará el Auckland City con el premio que ganaron tras el empate

Sebastián Ciganda es el tercer arquero del Auckland City y no logró sumar minutos en el Mundial de Clubes, sin embargo fue parte de la epopeya conseguida por el club frente al Xeneize: "Todos nos daban goleados otra vez, estaban confiados que Boca nos iba a meter seis goles".

En diálogo con DSports puso en valor lo obtenido en el empate contra el equipo argentino: "Recuperamos un poco de respeto. Mucho para el club, eso seguro. Ya se sabe, dependemos de los voluntarios. No tenemos mucho dinero, así que me alegro de que el equipo esté contento. Creo que el club se lo merece, y me alegro por los chicos".

"Estoy contento de que hayamos metido alguna. Ha sido un viaje duro. Hemos tenido algunos resultados difíciles, pero estoy feliz por el equipo y los chicos. Creo que nos lo merecemos. Hubo un ambiente especial", continuó explicando el arquero uruguayo.

Boca es un club enorme, como todos los clubes que hemos afrontado en este torneo.

En cuanto a los premios, el conjunto de Nueva Zelanda recibió 2,5 millones de dólares por participar que serán destinados, en gran parte, a mejoras de la institución; además, ganó un millón de dólares por el empate conseguido contra Boca y Ciganda reveló para qué será destinado: "El premio por el empate que es de un millón de dólares, lo vamos a repartir entre el cuerpo técnico y plantel".

Sebastián Ciganda.jpg El arquero uruguayo se quedó con la camiseta de su compatriota de Boca.

Desde Uruguay a Nueva Zelanda para limpiar piletas y jacuzzis

Sebastián Ciganda reparte sus días entre entrenar con el Auckland City y su trabajo habitual: limpia piletas y jacuzzis. De hecho, para poder participar del Mundial de Clubes, tuvo que solicitar vacaciones sin goce de sueldo.

"Pedí vacaciones en el trabajo o sino renunciaba. No cobré por estos días que estuvimos en Estados Unidos, cuando vuelva me reintegro a trabajar", explicó el arquero que no sumó minutos en la competencia internacional, pero si una grata y memorable experiencia.

El jugador uruguayo de 31 años y 1.84 de altura también se refirió al hombre - gol que tuvo su equipo frente a Boca, Christian Gray, defensor y profesor de educación física en la Escuela Primaria de Auckland y en la Escuela Intermedia Mount Roskil y expresó riendo que deberá volver a ponerse al día por "algunas tareas que se han acumulado en el último mes".