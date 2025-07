El entrenador elogió a Julián Moya en el día de su debut y reconoció: "Me pone contento que los chicos del club puedan debutar. Martín Úbeda ocupó un lugar en el banco de suplentes".

"Este es un grupo muy fuerte que trabaja todo los días para seguir creciendo. Nos estamos manteniendo arriba en esta segunda rueda aún con un partido menos" (Ezequiel Medrán)

Embed - El entrenador Ezequiel Medrán y Julián Moya hablaron tras el triunfode Gimnasia y Esgrima

Julián Moya y su debut en Gimnasia y Esgrima

El volante Julián Moya se mostró feliz por su debut en el equipo mensana que compite en la Primera Nacional: "Estoy muy contento por esta oportunidad que me dio Ezequiel (Medrán. Es algo que soñaba desde chico y se me pudo dar en este encuentro. Todos me dieron mucho apoyo", dijo el jugador de 18 años.

Por la fecha 22 Gimnasia y Esgrima jugará el próximo sábado 12 de julio desde las 15.30, como visitante, contra Defensores Unidos de Zárate.