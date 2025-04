Imanol González-Gimnasia y Esgrima 2-.jpg Imanol González festeja el gol con mucha emoción para el Lobo. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

Imanol González hizo un análisis del partido y continuó diciendo: "El equipo demostró mucha personalidad, entrega, nunca bajó los brazos en un partido donde hubo muchas jugadas polémicas, y lo que le hicieron a Nicolás Ferreyra (le pegaron un pisotón en la cabeza) no tiene ningun tipo de justificativo, fue una jugada de mala leche. Ahora hay que pensar en lo que viene, que es Central Norte de Salta".

e

Imanol González gimnasia.-.jpg Imanol González es una de la figuras de Gimnasia y Esgrima. Foto: Prensa Gimnasia y Esgrima

"Estamos muy conformes por el presente que vive el equipo, seguimos arriba, punteros e invictos en un campeonato que es muy duro. Este es mi segundo gol en el club, y me pone muy contento", afirmó.

El ex defensor del Deportivo Maipú reconoció: "Es algo hermoso verse arriba, es una motivación para este plantel para seguir mejorando y creciendo como equipo. Hay que seguir por este camino y no aflojar, en esta categoría no se puede regalar nada y hay que seguir trabajando con humildad para afrontar los compromisos que vienen".

El gol de Imanol González para Gimnasia y Esgrima

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ArgentinaFCOK/status/1911512107033444354&partner=&hide_thread=false IMANOL



El gol de Imanol González para que #Gimnasia empate el partido ante #AlmiranteBrown en la #PrimeraNacional



pic.twitter.com/JFkmHJUWKN — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) April 13, 2025

El pisotón a Nicolás Ferreyra