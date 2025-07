Diego Milito prendió el ventilador: criticó a Marcelo Gallardo y denunció falta de códigos por parte de River

"La palabra es decepción. Sobre todo con River como institución. Con su presidente y el Secretario General, quienes no pudieron honrar su palabra. Hace un mes pude hablar con ellos y me dijeron que esto no iba a suceder. No pudieron sostener su palabra. Siento decepción", continuó el presidente de la Academia.

Acto seguido, siguió pegándole a los directivos del Millonario: "Me dijeron que esta situación no iba a suceder por el pacto que existe dentro de nuestro fútbol. Me dijeron que no iban a ejercer esta cláusula, pero no pudieron sostener su palabra".

Sobre la intervención del presidente de AFA, reveló: "Dejame agradecer a Chiqui Tapia, quien también ha intervenido para que las cosas traten de solucionarse de otra manera. Pero vuelvo a repetir: River, su presidente y el Secretario General desoyeron la voluntad del presidente de AFA. El jugador ejecutó la cláusula y ya no es más jugador de River".

Al ser consultado sobre Marcelo Gallardo, Milito no dudó: "Con el entrenador de River hace más de un año que no lo veo, no tengo diálogo y no soy amigo. Entiendo que es su práctica habitual la de llamar jugadores y también entiendo que no es el único que lo hace dentro de nuestro fútbol. Yo no lo haría, sobre todo con un jugador con el cual ya teníamos todo arreglado para que siga en el club. Él sabía que no teníamos intenciones de negociar a Maxi. Pero bueno, cada uno actúa de la manera en la que lo siente".

Una vez más, le pegó a Jorge Brito y compañía por su accionar: "Hace un mes hablé con mi par de River, pero no pudieron honrar su palabra. Cada uno lo hace de la manera que quiere o lo entiende. Nosotros defendemos al club, dijimos que no íbamos a negociar al jugador y el futbolista decidió por su propia voluntad con River ejercer la cláusula".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1940524307303580104&partner=&hide_thread=false "HAY CÓDIGOS ENTRE LOS DIRIGENTES. EVIDENTEMENTE PARA ALGUNOS CLUBES NO ES ASÍ"



Diego Milito se refirió al "pacto" entre los directivos de los clubes del fútbol argentino para no ejecutar cláusulas. pic.twitter.com/hh5hk99WNf — TyC Sports (@TyCSports) July 2, 2025

Diego Milito denunció falta de códigos por parte de River

Sobre la falta de códigos del elenco de Núñez, disparó: "Hay un pacto dentro de nuestro fútbol entre los dirigentes. Aprovecho para que todos los dirigentes podamos ser solidarios y que esto no vuelva a ocurrir. Sino esto sería una selva, ¿no?".

"Obviamente se habla entre los dirigentes. Hay códigos dentro de la convivencia dirigencial y las relaciones institucionales. Evidentemente para algunos clubes no es así. Espero que esto no sea un mal antecedente y que todos los clubes no decidan de acá al futuro hacer esto. Racing no haría esto, porque hay códigos, hay un pacto y Racing respeta eso", completó.

Para finalizar, Milito se refirió a cómo Maxi Salas actuó en las últimas semanas: "Con Maxi teníamos todo arreglado. Habíamos ejecutado una cláusula en enero donde se le actualizaba el contrato. Dos días antes de viajar a Paraguay teníamos el contrato arreglado con él y su representante. Todavía tenía un año y medio más de contrato. Llegamos a un acuerdo y estaba muy contento, pero evidentemente después hubo un llamado que lo hizo dudar, frenó la firma y después sucedió todo lo que sucedió".