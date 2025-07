Netflix: recién se estrena el wéstern de 108 minutos casi olvidado, pero elogiado por la crítica mundial

La película Rápida y mortal centra su trama en Ellen, interpretada por Sharon Stone, una misteriosa y bella forastera que llega a la frontera del Oeste buscando venganza por el asesinato del sheriff de la ciudad, inscribiéndose en una peligrosa competición en la que postoleros procedentes de todas partes arriesgan sus vidas a cambio de fama y dinero.

Los motivos de Ellen son muy distintos: quiere vengarse de Herod (Gene Hackman), un hombre sin escrúpulos que domina la ciudad, por el daño que le hizo a su familia en otros tiempos.

Embed - The Quick and the Dead (1995) ORIGINAL TRAILER [HD]