Chiqui Tapia y Luciano Nakis respondieron a las criticas por un polémico video en la Copa América

tapia 2.jfif Antes del partido Chiqui Tapia publicó una foto con De Paul y Messi.

Tras la viralización del video Chiqui Tapia explicó: "Jajaj estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha".

Luciano Nakis es dirigente de Deportivo Armenio, es uno de los más cercanos al presidente de la AFA y suele acompañar a la Selección argentina en sus viajes.

El video polémico

Los memes de Chiqui Tapia y su transpiración

El video de "un empleado" secando la nuca de Claudio Tapia generó todo tipo de memes, críticas y comentarios contra el presidente de la AFA.

Luego de las aclaraciones muchos lo justificaron y otros indicaron que si no estaba bien de salud no debió haber asistido al encuentro.