Di María, Nicolás Otamendi y Gianluca Prestianni fueron titulares en Benfica que ahora suma 4 puntos en dos partidos y espera el resultado entre Boca (un punto) y Bayern Múnich (3) su próximo rival.

La definición del Grupo C será este martes 24 a las 16 cuando jueguen Benfica vs. Bayern Múnich en Charlotte y Boca vs. Auckland City en Nashville.