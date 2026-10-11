Continuando con un gran fin de semana en la 10ª fecha del Turismo Nacional, que visita Mendoza, el piloto local Tomás Vitar arrancó con todo este domingo y se impuso en la primera serie de la Clase 2, que inauguró la jornada con lluvias intermitentes.
TURISMO NACIONAL
Tomás Vitar se impuso en la primera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Martín
Este domingo se disputa la 10ª fecha del Turismo Nacional en el autódromo Ciudad de San Martín con protagonismo de los pilotos mendocinos en Clase 2 y Clase 3
En el circuito Ciudad de San Martín, en el departamento homónimo del Este mendocino, el piloto local Tomás Vitar, que logró la pole en la víspera, demostró su buen nadar con el Nissan y ganó de punta a punta a punta la Serie 1 de la Clase 2.
Escoltaron a Vitar Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y Thiago Ferrari (Ford Fiesta Kinetic).
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