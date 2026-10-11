Tomás Vitar se impuso en la primera serie de la Clase 2 del Turismo Nacional en San Martín

En el circuito Ciudad de San Martín, en el departamento homónimo del Este mendocino, el piloto local Tomás Vitar, que logró la pole en la víspera, demostró su buen nadar con el Nissan y ganó de punta a punta a punta la Serie 1 de la Clase 2.

Escoltaron a Vitar Francisco Coltrinari (Peugeot 208) y Thiago Ferrari (Ford Fiesta Kinetic).