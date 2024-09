¿Qué querés ser cuando seas grande? Una pregunta que probablemente una persona escuche en reiteradas oportunidades en su vida. Fundamentalmente en plena adolescencia, cuando estás cursando el secundario, donde la incertidumbre es inconmensurable. Donde además de atravesar procesos de cambios profundos, la ansiedad por querer vivir escurre más allá de lo que el entendimiento puede abordar; evidentemente las variables a analizar son múltiples: ¿Cómo me veo en diez, quince, veinte años? ¿De qué me gustaría vivir? ¿Dónde me gustaría desarrollarme? ¿Cómo me gustaría realizar mi día a día? ¿Qué puedo aportar a mi realidad y a la de mi comunidad?