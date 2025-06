Mutación ganso-leonina de la ferviente "Mechi" Llano y el hierático Correa Llano

La dama ya tiene bastante entrenamiento político. Además es profesora universitaria en la UNCuyo donde dicta una materia en la Facultad de Ciencias Políticas. En ese ámbito no faltan quienes la miran feo. Algunas colegas la han patoteado por haber avalado en el Congreso los ajustes de Milei al presupuesto de las universidades nacionales.

Por el contrario, a Correa Llano, ex yerno de Carlos Balter, no se le conoce mucho la voz. Este contador de sonrisa típicamente gardeliana se maneja mejor dando comunicados en las redes que dialogando cara a cara con la prensa. Tal vez sea porque hasta el 2023 su recorrido político fue entre bastidores o detrás de cámaras, particularmente como asesor de la "Mechi" y de Marcos Niven además de secretario del bloque PD en la Legislatura. Los periodistas mendocinos suelen comentar que tienen inconvenientes para hablar con este político. En efecto, no es un comunicador desenvuelto ni porta antecedentes como armador.partidario. Sin embargo, ahí lo tenemos fogueándose ahora como titular de La Libertad Avanza en Mendoza luego de los surtidos traspiés que les dejó la evangélica Lourdes Arrieta, también diputada nacional, a la que echaron de ese cargo partidario como también del bloque de diputados nacionales libertarios por excéntrica, puteadora y hasta por aquello de los patitos en la cabeza.

Lourdes arrieta patitos.jpg Lourdes Arrieta, la de los patitos en la cabeza.

Correa Llano ya se mudó del Partido Demócrata para integrarse en cuerpo, alma y ficha a La Libertad Avanza, partido en cuyas fauces se está difuminando la tradicional formación política conservadora-liberal con sede en la calle Sarmiento de Ciudad, cuyo frente siempre es tomado para el churrete por los grafiteros de izquierda.

A la "Mechi" le auguran futuro junto al Presidente anarcocapitalista. Su padre, Gabriel Llano, más Gustavo Gutiérrez y Carlos Balter integraron en los '90 el denominado "Trío Pelotas", un grupo de dirigentes que intentó modernizar el PD mientras gobernaban los peronistas del Equipo de los Mendocinos.

A los dos personajes de esta columna los une, además de Milei, el deseo político de que la casa central de La Libertad Avanza, esto es, Karina Milei, no apruebe ningún pacto electoral con Alfredo Cornejo en Mendoza. Ni en el orden provincial ni en el nacional. "Cornejo es el límite", remarcan con pasión, como quien pregona "No pasarán".

Maldito conflicto

Es más, han dicho que si la UCR y La Libertad Avanza logran una alianza en la Provincia, ellos -los que fueron orgánicos del PD- irán por fuera con "un espacio que represente las políticas del presidente Milei".

No soportan la idea de compartir algo con Cornejo ni con esa nueva afiliada libertaria llamada Hebe Casado, a la que intentan desconocer por ser una "colonizadora", un topo de Cornejo en el nuevo paraíso que buscan imponer "las fuerzas del cielo", un ámbito donde los liberales clásicos y los "ñoños" republicanos son mirados con creciente asco.

Hebe Casado firmó la afiliación partidaria a LLA.jpg Hebe Casado firmó días atrás su afiliación a La Libertad Avanza.

Este dúo insiste con que -en materia económica- Mauricio Macri no pudo lograr en cuatro años de presidente lo que Milei ha hecho en un año y medio de gobierno.Y no le escapan. Pero nada dicen de las continuas interferencias del gobierno nacional contra el republicanismo democrático.

Nada dicen de los ataques a la libertad de expresión; nada, tampoco, de los mensajes de odio contra la prensa y los periodistas que no aceptan disciplinarse ante el relato dispuesto por el triángulo de hierro. Que Milei lleve dos años sin ley de Presupuesto parece ser una minucia. Como es minucia que cualquier persona o grupo que discrepe con el gobierno sea sometido al escarnio de los ejércitos digitales del libertarismo.

Pero, sin dudas, el peor conflicto de "Mechi" y Correa Llano es el que tienen con el gobernador Cornejo. "Con esa dirigencia no vamos ni a la esquina", han asegurado ambos, intentando desconocer el aval legislativo del gobierno radical a las principales leyes generadas por Milei, complementado por el apoyo político a las medidas de saneamiento económico y del reconocimiento explícito a la decisión popular de los votantes en 2023.

El que peor la llevará en estos meses será Correa Llano porque al ser el presidente de La Libertad Avanza en Mendoza deberá congeniar con las directivas de la Casa Rosada en todo lo referente a acuerdos electorales. Y no parece que vayamos a tener a otro Omar De Marchi desmarcándose aparatosamente de sus jefes políticos.