Guillermo Carmona es la mejor opción del peronismo para gobernar Mendoza

Fernanda Lacoste con Guillermo Carmona.jpg

El año pasado, a partir de negarse la participación desde el oficialismo partidario, desde el espacio Alternativa Mendoza se dinamizó la política provincial con el apoyo de algunos intendentes justicialistas, entre ellos Emir Félix. Solicitamos a la actual conducción del PJ la necesidad de abrirse a la participación democrática. No fue posible y trabajamos para que hubiera una lista peronista en la PASO que fuera representativa del conjunto, con sentido federal, convocando a quienes no se identifican con el sector que conducen La Cámpora y el exvicegobernador Carlos Ciurca. Producto de ello, surgió la propuesta de muchas compañeras y compañeros para que Carmona fuera nuestro candidato, asumiendo con entusiasmo, con ganas de lograrlo. Es un dirigente que está Preparado para Gobernar.

Tenemos muy claro cuál es el enorme desafío al que nos enfrentamos, junto a quien integra la fórmula, la diputada sanrafaelina Liliana Paponet, y con el sólido respaldo de un gran equipo de trabajo. Una muestra de esto se sintetiza en nuestro eslogan de campaña: volver a poner a Mendoza Primero. Una síntesis de cómo se encuentra hoy la provincia se puede resumir en lo siguiente: Mendoza es una de las provincias más caras del país, pero que paga los salarios más bajos. Y esto se da tanto en el sector público como en el privado. Es este el desafío de lo que debemos revertir: debemos equipararnos al menos a las provincias vecinas que tienen un claro proyecto de desarrollo y han crecido mucho más que Mendoza, sin tener la potencialidad ni los recursos de que disponemos. Tenemos un tercio del yacimiento Vaca Muerta y una infraestructura preparada para producir sales de potasio con todos los controles exigibles, pero el gobierno provincial no hace más que marketing electoral al respecto. Trabajar en ello significa poner a Mendoza Primero.

Guillermo Carmona-Liliana Paponet.jpg

Cuando afirmamos que Carmona está preparado para gobernar, debe ponderarse responsablemente su candidatura. Su convencimiento parte de tener la convicción, la experiencia y el conocimiento necesario para saber qué es lo que Mendoza necesita. Es una provincia que no crece que debe ser bien conducida para salir del profundo estancamiento en el que deambula en los últimos años. Su experiencia en la gestión es consistente: ha desempeñado distintas funciones tanto a nivel provincial, nacional como internacional. Es plenamente consciente que no alcanza con tener conocimiento y voluntad. Hace falta estar bien asentado en aquellos valores que son tan necesarios a la hora de asumir la más alta función en la provincia. La trayectoria de Guillermo Carmona marca una línea conducta, su coraje para tomar decisiones difíciles, su responsabilidad y su compromiso con la función pública, cultivando su vocación de servicio, cumpliendo con la palabra empeñada y siendo sensible para comprender y sentir el dolor, la angustia y la frustración de los mendocinos y mendocinas que hoy no pueden hacer realidad sus proyectos.

Desde Avanza Mendoza propone la necesidad de construir políticas de Estado que trasciendan un período de gobierno y del que participen todas las fuerzas democráticamente representadas. No alcanza con echar la culpa al que estuvo antes, aunque sea cierto, si no existe un compromiso real de todos en algunos temas fundamentales para el futuro de Mendoza. Un claro ejemplo es el gravísimo problema de la Seguridad. A modo de ejemplo, Carmona fue partícipe en Rodeo de la Cruz (Guaymallén) de un hecho ampliamente difundido que muestra hasta qué punto ha llegado el estado de indefensión de la ciudadanía. Hace falta poner en agenda tanto el tema de la seguridad pública, como el proyecto de desarrollo provincial, la educación, la salud pública, por nombrar sólo algunos, en la agenda grande de Mendoza y ponerse a trabajar para revertir el estado de desesperanza y abulia en nuestra provincia.

Respecto de los rivales internos, existen otras tres listas en el Frente Elegí que representan distintos matices, a los cuales dispensamos el mayor respeto, tanto a Alfredo Guevara, a Martín Guillén como a Omar Parisi. Existen diferencias, pero seguramente se confluirá con todos ellos para lograr que el peronismo tenga la posibilidad de conducir los destinos de Mendoza a partir de diciembre.

Con quienes sí existen profundas diferencias conceptuales y políticas es con la coalición gobernante Cambia Mendoza. A Cornejo, Suarez y a De Marchi los une el fracaso de un proyecto que ha explotado. Resulta paradójico escuchar a Omar De Marchi cuando plantea críticas de cosas que él nunca cuestionó, siendo parte del mismo gobierno hasta hace poco. Avanza Mendoza representa una apuesta superadora a un proceso que, a partir de la revitalización del peronismo, pueda constituirse en una alternativa cierta a las expectativas de la sociedad mendocina.

Guillermo Carmona representó orgullosamente a los mendocinos tanto en la Legislatura Provincial como el Congreso Nacional; trabajó por una Mendoza con un proyecto de desarrollo sustentable desde la Secretaría de Ambiente, donde en 2009 se logró la sanción de la Ley de Ordenamiento Territorial y Usos de Suelo, fue el responsable de administrar los recursos previsionales de las Fuerzas Armadas y ahora, como Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, lleva a distintas partes del mundo el reclamo de soberanía que argentina sostiene por la Islas Malvinas, ante el Reino Unido de Gran Bretaña. El lamentable incidente ocurrido hace unas semanas y que protagonizó el gobierno provincial durante el Mundial Sub 20, tapando nuestra bandera y el mapa de las Islas Malvinas en el estadio provincial y la contundente respuesta de miles de mendocinas y mendocinas movilizados para que ese gravísimo error fuera subsanado, nos da la pauta que el pueblo de Mendoza tiene bien arraigados ese sentimiento nacional que hoy me toca defender desde la Cancillería.

Nadie debe calzarse el traje de candidato a gobernador sólo por tener las condiciones para esa función, eso no alcanza. La fórmula que representa Avanza Mendoza Lista 502 D del Frente Elegí, es un proyecto colectivo de muchos y de muchas que sueñan con una Mendoza que vuelva a ocupar ese lugar de ser la referencia del Oeste argentino. El lugar estratégico de relevancia como paso del flujo comercial y logístico entre el Atlántico y el Pacífico que nunca debió perder. Guillermo Carmona es el mejor precandidato para gobernar Mendoza. Es quien entendió desde el peronismo mendocino que hay una importante porción del electorado provincial que no encontraba un candidato que representara sus intereses y su visión de una Mendoza que necesita ser reconstruida luego del descalabro de los gobiernos de Cambia Mendoza. Aspira a representar un justicialismo-peronismo participativo, amplio, horizontal con capacidad de abrir sus brazos al conjunto de la militancia. Es por ello que nos apoyan peronistas clásicos, un electorado kirchnerista no camporista, así como mendocinas y mendocinas que no siendo justicialistas, perciben a Carmona como el mejor preparado para gobernar. En esta afirmación sumamos a Liliana Paponet, una opción justicialista con capacidad de gobernar con amplitud y de cara a la gente. Para volver a sentir el orgullo de trabajar codo a codo con una consigna: Mendoza Primero!