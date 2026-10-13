Chile: las nevadas extienden temporada de esquí en Valle Nevado hasta noviembre

Una temporada que superó las expectativas

Las buenas condiciones de nieve también se reflejaron en la cantidad de visitantes. Según datos de la empresa, el centro registró un promedio de más de 3.000 personas por día y una ocupación hotelera superior al 95%.

A ese escenario se sumó el desempeño de Aconcagua Ski Residences, la propuesta de alojamiento del complejo que tuvo su primer invierno esta temporada y llegó a registrar una ocupación mensual del 90%.

Antes de la última extensión, Valle Nevado proyectaba superar los 310.000 visitantes durante la temporada. Con las pistas abiertas hasta noviembre, la empresa espera superar esa cifra.

Otro de los hitos del invierno fue la consolidación de la conexión con La Parva. Desde 2025, más de 45.000 personas cruzaron entre ambos centros con un mismo ticket o pase de temporada. El beneficio continuará durante el invierno de 2027.

La Parva y El Colorado también estiraron la temporada de nevadas

Las nevadas de las últimas semanas también permitieron modificar las fechas de cierre de otros centros de esquí de la Región Metropolitana de Santiago.

La Parva confirmó que seguirá operando hasta el 18 de octubre, aunque dejó abierta la posibilidad de sumar algunos días más si las condiciones de nieve lo permiten. El centro ya superó los 130.000 visitantes y proyectaba alcanzar los 150.000 al cierre, alrededor de un 10% más que en 2025.

El Colorado, por su parte, también extenderá sus operaciones hasta el 18 de octubre, con un total previsto de 113 días de temporada. La combinación de las nevadas tardías y la producción de nieve artificial permitió sostener la actividad pese a un comienzo de invierno más lento de lo habitual.

En Farellones, los visitantes brasileños representaron cerca del 80% de las visitas, mientras que en El Colorado alcanzaron el 25%. Los turistas argentinos también estuvieron entre los principales mercados internacionales de la temporada.

Con la extensión de Valle Nevado, los Andes chilenos ofrecerán una oportunidad poco habitual para quienes quieran seguir esquiando durante la primavera, incluso cuando los centros de montaña del hemisferio norte comienzan a prepararse para el invierno.