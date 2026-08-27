Ni lengua de suegra ni jazmín: la maravillosa planta que crece en maceta y exige pocos cuidados de jardinería

Además, su tamaño permite cultivarla en macetas y colocarla sobre mesas, estantes, muebles o cerca de una ventana. Sin embargo, elegir correctamente su ubicación y controlar el riego será fundamental para mantenerla saludable.

La begonia crece fácilmente en maceta.

Los pocos cuidados de jardinería que necesita una begonia para crecer en maceta

Uno de los principales cuidados de la begonia es evitar los excesos de agua. Aunque necesita cierta humedad para crecer, el sustrato no debe permanecer constantemente empapado, ya que el encharcamiento puede afectar las raíces.

Lo recomendable es utilizar una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato suelto que permita eliminar el agua sobrante. Antes de volver a regar, conviene comprobar que la capa superior de la tierra haya comenzado a secarse.

Esta planta llenará de vida cualquier rincón del hogar.

La iluminación también es clave. La begonia necesita un ambiente luminoso para desarrollarse y favorecer su floración, pero una exposición prolongada al sol fuerte puede quemar sus hojas y flores. Por eso, la luz indirecta suele ser la mejor alternativa.

En este sentido, el mejor lugar para colocar una begonia en maceta dentro del hogar es cerca de una ventana donde reciba abundante luz natural filtrada. Una cortina fina puede ayudar a suavizar los rayos solares si la planta recibe demasiada luz directa.