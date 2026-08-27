Ni lengua de suegra ni jazmín: la maravillosa planta que crece en maceta y exige pocos cuidados de jardinería

Aunque la lengua de suegra o el jazmín son ejemplares ideales para decorar el hogar, también podemos contar con otras especies. Existe una planta que crece en maceta y se adapta a cualquier rincón de casa. Además de su belleza, también destaca por no exigir cuidados de jardinería. Conocé de cuál se trata.
Cuál es la planta ideal para cultivar en maceta que supera a la lengua de suegra y al jazmín
La begonia es una de las plantas más versátiles para decorar el hogar. Gracias a la gran variedad de especies y a su capacidad para desarrollarse en maceta, puede convertirse en una excelente alternativa para quienes buscan sumar flores y color sin enfrentarse a cuidados demasiado complejos.
A diferencia de otras plantas que requieren muchas horas de sol directo o condiciones muy específicas, la begonia puede adaptarse a distintos espacios siempre que reciba una buena cantidad de luz indirecta. Sus flores, que pueden presentarse en diferentes colores, y sus llamativas hojas la convierten en una opción ornamental para interiores.
Además, su tamaño permite cultivarla en macetas y colocarla sobre mesas, estantes, muebles o cerca de una ventana. Sin embargo, elegir correctamente su ubicación y controlar el riego será fundamental para mantenerla saludable.
Los pocos cuidados de jardinería que necesita una begonia para crecer en maceta
Uno de los principales cuidados de la begonia es evitar los excesos de agua. Aunque necesita cierta humedad para crecer, el sustrato no debe permanecer constantemente empapado, ya que el encharcamiento puede afectar las raíces.
Lo recomendable es utilizar una maceta con agujeros de drenaje y un sustrato suelto que permita eliminar el agua sobrante. Antes de volver a regar, conviene comprobar que la capa superior de la tierra haya comenzado a secarse.
La iluminación también es clave. La begonia necesita un ambiente luminoso para desarrollarse y favorecer su floración, pero una exposición prolongada al sol fuerte puede quemar sus hojas y flores. Por eso, la luz indirecta suele ser la mejor alternativa.
En este sentido, el mejor lugar para colocar una begonia en maceta dentro del hogar es cerca de una ventana donde reciba abundante luz natural filtrada. Una cortina fina puede ayudar a suavizar los rayos solares si la planta recibe demasiada luz directa.