Encontraron descuartizada a una famosa tiktoker de 19 años

El cuerpo de una joven tiktoker venezolana, Fabiola Alejandra Caicedo, conocida en redes sociales como China Baby, fue encontrado descuartizado dentro de bolsas negras en una planta de tratamiento de agua potable de Lima, Perú.

tik.jpg Una famosa y reconocida tiktoker de 19 años fue descuartizada

Según el sitio, tn.com.ar, el hallazgo de los restos de la joven se realizó el 9 de junio, pero recién pudo ser identificada días atrás gracias a sus tatuajes: una flor de loto entre el pecho y el abdomen, una mariposa y una frase en inglés en el brazo que decía “Love me for who I am” (ámame como soy).