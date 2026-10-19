Emmanuel Macron anunció toques de queda en Francia para frenar los saqueos y la violencia

Acciones gubernamentales para restaurar el orden público

La implementación de los toques de queda parciales se produce como una respuesta directa a los desórdenes que opacaron las masivas protestas contra el encarecimiento de la vida, registradas durante el sábado y domingo. El objetivo es disuadir los actos vandálicos y proteger la propiedad privada.

Los incidentes incluyeron miles de detenidos y más de 900 policías heridos, con ataques a comercios y edificios.

Si bien el gobierno descarta por el momento decretar el estado de emergencia, la lista de ciudades que aplicarán las restricciones nocturnas se definirá tras la coordinación de las autoridades locales con los alcaldes. Algunas comunas, como Denain, ya habían implementado medidas de restricción de manera autónoma.

Los disturbios se concentraron en grandes ciudades como París, Marsella, Niza, Burdeos y Lille, donde tiendas de ropa, supermercados, farmacias y locales de electrónica fueron objeto de saqueos masivos. En Marsella, varios agentes policiales resultaron heridos, y el ayuntamiento fue escenario de una irrupción de encapuchados. En Limoges, un incendio provocó daños parciales en el edificio de la alcaldía.

Estos eventos, que han sido calificados como los peores episodios de violencia urbana en la historia reciente de Francia, se desataron a partir de un movimiento estudiantil contra las condiciones precarias en los liceos, que se amplió al reclamo por la inflación y el deterioro de los servicios públicos. Las autoridades confían en que las vacaciones escolares de medio trimestre ofrezcan una tregua, aunque sindicatos y movimientos sociales ya convocaron a nuevas movilizaciones masivas para noviembre.