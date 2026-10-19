El gobierno de Francia implementará toques de queda parciales y nocturnos en diversas ciudades para contener la ola de violencia y saqueos que se desató a raíz de las protestas por el aumento del costo de vida, según indicó Emmanuel Macron. La medida, solicitada por el primer ministro Sébastien Lecornu a los prefectos, busca restaurar el orden tras los graves incidentes del fin de semana.
Emmanuel Macron anunció toques de queda en Francia para frenar los saqueos y la violencia
El gobierno del presidente Emmanuel Macron implementará toques de queda nocturnos para frenar los saqueos y la violencia tras las masivas protestas
Los episodios de disturbios incluyeron incendios, ataques a comercios y edificios públicos, resultando en aproximadamente 2.400 detenidos y un millar de agentes policiales heridos. El presidente francés condenó los hechos y prometió una respuesta "implacable", mientras que el ministro del Interior, Laurent Nuñez, había presentado su renuncia ante lo que reconoció como fallas en la gestión de la seguridad, la cual fue rechazada por el mandatario.
La decisión se tomó luego de una reunión de crisis interministerial centrada en la asistencia económica a los comerciantes afectados, la cobertura de seguros y el seguimiento judicial de los responsables. En paralelo a la crisis de seguridad, se reportó un bloqueo al acceso del Museo del Louvre por parte de estudiantes en apoyo al movimiento estudiantil y en denuncia de la represión policial, impidiendo su apertura.
Acciones gubernamentales para restaurar el orden público
La implementación de los toques de queda parciales se produce como una respuesta directa a los desórdenes que opacaron las masivas protestas contra el encarecimiento de la vida, registradas durante el sábado y domingo. El objetivo es disuadir los actos vandálicos y proteger la propiedad privada.
Si bien el gobierno descarta por el momento decretar el estado de emergencia, la lista de ciudades que aplicarán las restricciones nocturnas se definirá tras la coordinación de las autoridades locales con los alcaldes. Algunas comunas, como Denain, ya habían implementado medidas de restricción de manera autónoma.
Los disturbios se concentraron en grandes ciudades como París, Marsella, Niza, Burdeos y Lille, donde tiendas de ropa, supermercados, farmacias y locales de electrónica fueron objeto de saqueos masivos. En Marsella, varios agentes policiales resultaron heridos, y el ayuntamiento fue escenario de una irrupción de encapuchados. En Limoges, un incendio provocó daños parciales en el edificio de la alcaldía.
Estos eventos, que han sido calificados como los peores episodios de violencia urbana en la historia reciente de Francia, se desataron a partir de un movimiento estudiantil contra las condiciones precarias en los liceos, que se amplió al reclamo por la inflación y el deterioro de los servicios públicos. Las autoridades confían en que las vacaciones escolares de medio trimestre ofrezcan una tregua, aunque sindicatos y movimientos sociales ya convocaron a nuevas movilizaciones masivas para noviembre.
Fuentes utilizadas
- El Gobierno francés ordena el toque de queda parcial en varias ciudades para evitar nuevos disturbios en las protestas
- El gobierno francés anunció toques de queda ante las violentas protestas y saqueos en París
- Gobierno de Francia anuncia "toques de queda" tras intensos disturbios y saqueos
- Francia impone toques de queda parciales tras un fin de semana de saqueos y casi 2.400 detenidos
- Disturbios en Francia. El gobierno de Macron pidió toques de queda para frenar los saqueos
- El Gobierno francés anuncia que impondrá toques de queda parciales en varias ciudades para evitar la violencia
- El Gobierno francés anuncia toques de queda en varias ciudades ante la ola de disturbios y saqueos
En pocas palabras
- Toques de queda: el gobierno de Francia implementará restricciones nocturnas para frenar la violencia y los saqueos tras protestas.
- Desbordes: incidentes incluyeron 2.400 detenidos y casi mil policías heridos, con ataques a comercios y edificios.
- Respuesta gubernamental: se evalúan medidas de asistencia a damnificados y un refuerzo en seguridad para restaurar el orden público.