Hay estatuas de Juan Pablo II en todo el mundo

Los referentes religiosos tienen esculturas en todo el mundo, pero Juan Pablo II fue uno de los representantes eclesiásticos más queridos y admirados en todas partes del planeta. Es por eso que no es difícil encontrar hermosos trabajos dedicados a su honor.

Es así que en la catedral de La Almudena (Madrid, España) se encuentra junto a ella una de las esculturas más bellas dedicadas al sumo pontífice. En la base de la estatua puede leerse "Totus Tuus" que fue elegido por Juan Pablo II surgido de una oración consagratoria que expresa: "Yo soy todo para ti y todo lo que tengo es tuyo".

Estatua Juan Pablo II.jpg La escultura de Juan Pablo II está ubicada en La Almudena, Madrid, España.

En Filipinas existe la Torre Juan Pablo II, un edificio de siete pisos ubicado en la ciudad de Bacolod, donde construyeron un inmueble de 7 pisos dedicado al ex papa polaco quien visitó la ciudad con una multitudinaria convocatoria. A su lado instalaron una hermosa estatua.

Estatua Juan Pablo II2.jpg Ubicada en Bacolod, Filipinas, está la Torre Juan Pablo II y junto a ella, la estatua.

La estatua más alta del mundo dedicada a Juan Pablo II se encuentra en su país natal, Polonia, en la ciudad de Czestochowa, pesa 10 toneladas y mide 13,8 metros de alto. Fue ubicada en un parque de miniaturas donde hay reproducciones de arquitectura religiosa, en particular los santuarios de Lourdes, de Fátima y de Santiago de Compostela.

Juan Pablo II.jfif La estatua de Juan Pablo II más alta del mundo está en Czestochowa, Polonia.

La estatua de Juan Pablo II de la polémica

En Chile también le rindieron homenaje a través de una estatua que no se salvó de polémicas ya que en 2009 el Consejo de Monumentos Nacionales rechazó la instalación de una escultura de 13 metros (7,5 la figura y 6 metros de base) en una plaza del barrio Bellavista de Santiago justificando que "no cumplía con los cánones urbanísticos, rompía con la armonía histórica del lugar, y no correspondía a la dignidad" de Juan Pablo II.

Estatua Juan Pablo II3.jpg La estatua de Juan Pablo II de la polémica.

Años después, en el 2014, finalmente pudieron instalarla e inaugurarla en Bajos de Mena, un sector ubicado en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana de Santiago. Sin embargo, la estatua envuelta en un manto verde no es esa.

La estatua de Juan Pablo II envuelta en un manto verde

En la comuna de Las Condes, también perteneciente a Santiago, se ubica el Parque Araucano y a su lado se iba a construir el Parque Araucano Oriente, los cuales iban a conectarse con una pasarela. Cuando se llamó a concurso público para elegir el diseño de esta segunda parte se planteó, además, un cambio en el nombre.

Juan Pablo II - verde.JPG Ubicado en el Parque Juan Pablo II, la estatua llama la atención de los turistas.

Fue así que la segunda parte del espacio verde recibió el nombre de Parque Juan Pablo II, decidiendo la instalación de una estatua dedicada en su honor. La obra cuenta con una base de hormigón, con una estructura y malla metálica cubierta con tierra.

Juan Pablo II - Verde 4.jpeg La estatua tiene una parte de bronce y otra compuesta por una malla metálica.

La hermosa estatua de Juan Pablo II tiene riego incluido, para poder nutrir las especies arbóreas que lo conforman. Es por eso que el manto verde está compuesto por un conjunto de diferentes plantas que hacen de ropaje del sumo pontífice.

Juan Pablo II - verde2.jpg

El homenaje se dio porque Juan Pablo II fue el representante que se encargó de evitar una guerra entre Argentina y Chile; mientras que las plantas a su alrededor marcan su aprecio por las causas justas y la naturaleza.