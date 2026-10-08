La Renault Niagara inició su producción en Córdoba con el objetivo de marcar una época

Durante el acto de lanzamiento industrial, se destacó la relevancia histórica de la planta de la provincia mediterránea, que cuenta con más de 70 años de trayectoria fabricando modelos emblemáticos para el mercado argentino y regional. En ese marco, las autoridades de la provincia de Córdoba ratificaron su compromiso de sostener esquemas de incentivos impositivos y exenciones de Ingresos Brutos para promover tanto a las terminales automotrices como al entramado de empresas autopartistas locales.

La nueva Renault Niagara se producirá en Córdoba.

El objetivo expresado durante el encuentro es claro: impulsar al nuevo modelo para que alcance la trascendencia de grandes íconos de la planta, como lo fueron en su momento la Renault Fuego y el Torino.