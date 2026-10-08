La Renault Niagara inició su producción en Córdoba con el objetivo de marcar una época

La nueva Renault Niagara ya dio marcha oficial a su producción en la Fábrica Santa Isabel. La pick-up compacta, que había tenido su presentación mundial el mes pasado en Buenos Aires, comenzó formalmente su proceso de fabricación en la planta cordobesa, marcando un nuevo hito para la industria automotriz nacional.
Durante el acto de lanzamiento industrial, se destacó la relevancia histórica de la planta de la provincia mediterránea, que cuenta con más de 70 años de trayectoria fabricando modelos emblemáticos para el mercado argentino y regional. En ese marco, las autoridades de la provincia de Córdoba ratificaron su compromiso de sostener esquemas de incentivos impositivos y exenciones de Ingresos Brutos para promover tanto a las terminales automotrices como al entramado de empresas autopartistas locales.
El objetivo expresado durante el encuentro es claro: impulsar al nuevo modelo para que alcance la trascendencia de grandes íconos de la planta, como lo fueron en su momento la Renault Fuego y el Torino.
El evento de puesta en marcha contó con la presencia del presidente de Renault Argentina, Pablo Sibilla, y del director industrial de la planta, Andre Pinto. La Niagara se produce en Córdoba en la misma línea de montaje de la Kangoo. Tras el lanzamiento comercial de la pick-up, previsto para el próximo mes de noviembre, la marca del rombo continuará trabajando en nuevos proyectos para actualizar la gama de la exitosa utilitaria derivada de la Dacia Dokker.
Renault Niagara: características
- Segmento y posicionamiento: se ubica como una pick-up compacta de media tonelada con carrocería autoportante, diseñada para competir directamente en el segmento de modelos como la Fiat Toro, la Ford Maverick y la Chevrolet Montana.
- Plataforma modular moderna: está desarrollada sobre la nueva arquitectura global RGMP (Renault Group Modular Platform), una base altamente versátil que permite integrar diferentes motorizaciones y sistemas de tracción.
- Mecánica electrificada (E-Tech): incorpora tecnología híbrida ligera (mild-hybrid de 48V) o híbrida completa, combinando un motor térmico en el eje delantero con un motor eléctrico en el eje trasero para ofrecer tracción integral 4WD sin necesidad de un árbol de transmisión físico.
- Producción nacional en Santa Isabel: se fabrica en la emblemática planta de Córdoba, compartiendo línea de montaje y recursos industriales con la Renault Kangoo para optimizar la escala de producción y abastecer tanto al mercado local como a la exportación regional.
- Diseño robusto e identidad global: presenta un lenguaje estético alineado con la nueva era del rombo, destacando un frontal agresivo con firma lumínica LED, la parrilla con el nombre de la marca iluminado y una silueta de líneas marcadas pensada para el uso urbano y el trabajo liviano.
En pocas palabras
- Producción en Córdoba: la nueva Renault Niagara inició su fabricación en la Planta Santa Isabel, un hito industrial.
- Objetivo industrial: busca replicar la trascendencia de modelos icónicos como la Renault Fuego y el Torino.
- Tecnología y plataforma: desarrollada sobre la RGMP, incorpora mecánica electrificada (mild-hybrid) y producción compartida con Kangoo.