Paritarias mineras: por qué en Chile se pagan miles de dólares a cada trabajador para evitar una huelga

Las paritarias mineras en Chile marcan un momento clave para el desarrollo productivo de ese país.

Pocos días de producción

La primera explicación es una cuenta. Escondida produjo alrededor de 1,3 millones de toneladas de cobre en 2025, y con el metal en torno a U$S6,6 la libra, su producción vale decenas de millones de dólares por día. El bono de los 1.020 supervisores suma un monto que la mina recupera con pocos días de producción. A cambio, BHP se aseguró tres años sin conflicto con ese sindicato.

En Centinela la ecuación fue distinta, porque la huelga sí ocurrió. Los dos sindicatos pararon diez días, pero con el 22% de la dotación propia en huelga la compañía sostuvo que la producción proyectada se mantuvo. El bono total, equivalente a pocos días de operación, no sirvió para evitar el paro: sirvió para cerrarlo. Por eso Antofagasta Minerals tuvo margen para resistir y terminó pagando apenas más de lo que había ofrecido antes del conflicto.

Un pago que no se repite

La segunda razón es contable. El bono se paga una sola vez y no entra al sueldo base. Eso significa que no se arrastra a las horas extra, a las gratificaciones ni a las indemnizaciones, y no se vuelve a pagar cada mes durante la vigencia del contrato. Para la empresa, un desembolso grande hoy es preferible a un aumento salarial que queda para siempre.

Los dos casos lo muestran. Los supervisores de Escondida pedían un aumento del sueldo base y un bono de producción mensual, y no lo consiguieron. En Centinela, la oferta que los trabajadores rechazaron antes de la huelga incluía apenas un 2% de aumento real. El dinero fuerte va al bono de cierre, y una parte, el préstamo blando, vuelve a la empresa en cuotas.

Los montos también siguen al precio del metal. Con el cobre en niveles récord y una suba cercana al 40% en el año, los sindicatos saben que las compañías ganan más que nunca y presionan por una parte de esa bonanza. El bono permite repartirla sin comprometer costos si el ciclo se da vuelta.

A eso se suma que en Chile la inflación está controlada y los contratos se ajustan automáticamente por el índice de precios. El salario real no está en discusión, y la negociación se concentra en bonos y beneficios.

Un piso que siempre sube

En las grandes minas chilenas no hay un solo contrato colectivo. Cada empresa negocia por separado con varios sindicatos, y cada cierre se convierte en la referencia del siguiente. En diciembre de 2024, el Sindicato N°3 de Escondida obtuvo un bono de 32 millones de pesos chilenos, el mayor de la historia minera chilena, y ese número pasó a ser la vara para las negociaciones que vinieron después.

Esa fragmentación también genera tensiones. En Centinela, el reclamo central de los huelguistas era cobrar lo mismo que trabajadores con las mismas funciones afiliados a otro sindicato. La empresa sostuvo que los acuerdos distintos con cada organización no son discriminación.

La ley chilena le da peso real a la amenaza de paro: desde la reforma laboral de 2017 está prohibido reemplazar a los trabajadores en huelga. Ese peso depende de cuánto de la operación controla el sindicato que negocia. En Escondida, los supervisores son los jefes de turno, ingenieros y especialistas que sostienen el funcionamiento diario de la mina, y un paro de ese grupo podía afectar la producción. Frente a ese riesgo, BHP prefirió pagar antes que comprobarlo.

Lo que las mineras compran con estos pagos no es solo el fin de una negociación sino la continuidad de la operación durante tres años. Es la misma lógica que van a enfrentar los proyectos de cobre de Mendoza y San Juan cuando pasen de la exploración a la producción.