MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN - Licitación Pública Municipal N° 2181

Organismo Subejecutor: Municipalidad de Tunuyán

Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal – Etapa I

Contrato de Préstamo CAF 11.553

Licitación Pública Internacional N° 14/2023

Licitación Pública Municipal N° 2181

Expediente Municipal N° 8840/2023

“CONSTRUCCIÓN ESTADIO POLIDEPORTIVO MUNICIPAL - TUNUYÁN, MENDOZA” La República Argentina harecibido un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina para financiar parcialmente, el costo del “Programa de Desarrollo de Infraestructura Municipal –

Etapa I” – Contrato de Préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina Nº 11.553, y se propone utilizar parte del mismo para financiar la siguiente obra:Obra: “Construcción estadio polideportivo municipal - Tunuyán, Mendoza”

Presupuesto Oficial: $ 1.790.353.368,10

Plazo de Ejecución: 720 días

Garantía de Mantenimiento de Oferta: $ 17.903.533.68

Valor del Pliego: sin valor.

Consulta y Obtención de Pliegos: disponible en forma gratuita en https: www.compras.mendoza.gov.ar. Asimismo, los interesados que no hubieren podido obtener la copia del Pliego por medios electrónicos, podrán obtener, gratuitamente, una copia del mismo y sus aclaraciones - si las hubiere - en formato digital, en las oficinas de la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Tunuyán, sitas en República de Siria y Alem de la Ciudad de Tunuyán, de lunes a viernes de 8 a 13 horas. A fin de ser notificados de todas las novedades de la licitación (como pueden ser circulares, enmiendas, postergación de la fecha de apertura, etc.), todos los interesados en participar deberán enviar un correo a: compras@tunuyan.gov.ar de tipo personal y no institucional, que garantice el anonimato de los eventuales participantes del proceso. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales.

Asimismo, se destaca que la presentación de ofertas en el presente proceso implica la aceptación voluntaria por parte del oferente de la obligación de mantenerse informado en relación al mismo mediante su consulta en https: www.compras.mendoza.gov.ar y la declaración de que no ha alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo apercibimiento de rechazar su oferta in límine.

Recepción de Ofertas: para las ofertas que se presenten antes del día fijado para la apertura, la dirección es: Municipalidad de Tunuyán, Provincia de Mendoza, situada en Calle República de Siria y Leandro N. Alem, de la Ciudad de Tunuyán, Provincia de Mendoza, República Argentina en el horario de 8 a 13 horas.

Las ofertas a presentar el mismo día de la apertura podrán hacerlo hasta las 09:00 horas del día 19 de Setiembre de 2023 en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Tunuyán, sita en calle República de Siria y Leandro N. Alem de la ciudad de Tunuyán, Provincia de Mendoza (CP 5560) – República Argentina.

Apertura de Ofertas: A las 10:00 horas del día 19 de setiembre de 2023 en la Municipalidad de Tunuyán, Ciudad de Tunuyán - Provincia de Mendoza – República Argentina.-

Publicado los dìas: 26 y 28/08/2023.-