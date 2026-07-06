La propuesta de Nutriterra para producir más con un uso eficiente de los fertilizantes

"Este año cumplimos 25 años. Nacimos siendo pioneros en traer la fertilización líquida a medida en Argentina y hoy acompañamos a productores de todo el país con soluciones nutricionales personalizadas para distintos cultivos".

La especialista señaló que la principal diferencia respecto de la fertilización tradicional radica en la posibilidad de aplicar los nutrientes junto con el riego por goteo, pivote o microaspersión, permitiendo realizar aplicaciones más precisas y fraccionadas.

"Buscamos transformar la fertilización tradicional, donde se utilizaban grandes cantidades de fertilizantes granulados, en una experiencia completamente personalizada, eficiente y sustentable".

Según explicó, este sistema permite reducir pérdidas de nutrientes, mejorar la eficiencia de absorción y disminuir el impacto sobre el suelo.

Además, destacó que el uso de fertilizantes líquidos facilita el trabajo en el campo al incorporarse directamente a través de los sistemas de riego, lo que permite una distribución más uniforme y un manejo mucho más eficiente de la nutrición del cultivo.

Un plan nutricional para cada cultivo

Durante la entrevista, Kohn comparó el trabajo de Nutriterra con el de una nutricionista.

Antes de diseñar un programa de fertilización, los técnicos visitan cada establecimiento, analizan las características del suelo, la calidad del agua y, cuando es posible, trabajan con análisis físicos y químicos para conocer en detalle las necesidades de cada lote.

"Las plantas siguen curvas de demanda de nutrientes según la etapa fenológica. Lo interesante es llegar a una finca, observar el cultivo y determinar exactamente qué necesita en ese momento".

A partir de esa información, la empresa desarrolla soluciones nutricionales completamente personalizadas, adaptadas tanto al cultivo como a su estado de desarrollo.

"Podemos crear una solución fertilizante líquida combinada a medida para ese momento del cultivo. Incluso podemos ir cambiando estas soluciones semanalmente, según las necesidades nutricionales de cada etapa".

Esta flexibilidad permite acompañar el crecimiento de las plantas durante todo su ciclo, aportando exactamente los nutrientes que requieren en cada momento.

Tres plantas para abastecer al país

La empresa cuenta actualmente con tres plantas de producción que abastecen a productores desde el norte argentino hasta la Patagonia.

La planta principal se encuentra en San Juan, la segunda funciona en Chilecito (La Rioja) y la más reciente fue inaugurada en Tucumán en 2022.

"Abastecemos desde Salta hasta Neuquén con nuestros productos. Trabajamos con un equipo de ingenieros agrónomos en todo el país, permanentemente conectados entre sí".

Mucho más que viñedos

Aunque la vid continúa siendo uno de los principales cultivos en los que trabaja Nutriterra, la empresa ha expandido su presencia a una amplia diversidad de producciones regionales. Actualmente desarrolla programas nutricionales para cultivos hortícolas como ajo, cebolla, tomate y lechuga, además de especies frutales y de frutos secos como olivo, nogal, almendro y pistacho.

En Mendoza, destacó Kohn, también ha cobrado especial relevancia el trabajo en papa, un cultivo que viene mostrando un importante crecimiento en la provincia y donde la fertilización líquida está permitiendo mejorar tanto los rendimientos como la calidad de la producción mediante planes nutricionales ajustados a cada etapa del ciclo del cultivo.

Aunque la vid continúa siendo uno de los principales cultivos en los que trabaja Nutriterra, la empresa ha expandido su presencia a una amplia diversidad de producciones regionales.

La papa, un cultivo donde cambia el paradigma

Uno de los ejemplos destacados durante la entrevista fue el cultivo de papa, donde Nutriterra impulsa un cambio respecto del manejo tradicional de la fertilización.

Históricamente, los productores incorporaban grandes cantidades de fertilizantes sólidos al momento de la siembra. La propuesta actual consiste en acompañar todo el ciclo del cultivo mediante aplicaciones líquidas ajustadas a cada etapa fenológica.

"Es como alimentar a un bebé durante todo su crecimiento. En cada etapa necesita distintos nutrientes y con la papa sucede exactamente lo mismo”.

La ingeniera explicó que el cultivo presenta una demanda nutricional muy elevada y cambiante, por lo que el aporte de nutrientes debe modificarse a medida que avanza el ciclo productivo.

"Al inicio necesita determinadas relaciones de nutrientes y después esas relaciones van cambiando para obtener mayores rendimientos".

Según sostuvo, esta estrategia no solo permite incrementar la productividad y mejorar la calidad comercial de la papa, sino también cuidar el suelo al reducir el uso de grandes dosis de fertilizantes aplicadas al comienzo del cultivo.

"Los fertilizantes líquidos son la herramienta ideal para lograr mayores kilos y una mejor calidad".

Biofertilizantes y compromiso con la sustentabilidad

La sustentabilidad constituye otro de los pilares de Nutriterra. Además de promover una fertilización más eficiente, la empresa desarrolla líneas de biofertilizantes y bioestimulantes orgánicos destinados a incorporar materia orgánica al suelo y mejorar su salud a largo plazo.

Kohn también destacó que las plantas industriales de la empresa incorporan paneles solares para generar parte de la energía utilizada durante la producción.

"Creamos soluciones fertilizantes combinadas totalmente estables para ser utilizadas en el momento ideal por el cultivo".

Gracias a esta amplia paleta de productos, la empresa puede ofrecer alternativas específicas para responder a las distintas necesidades que presentan los productores a lo largo de la campaña.

Un aliado del productor

Para Carolina Kohn, el objetivo de Nutriterra va mucho más allá de comercializar fertilizantes. "Somos socios del productor porque queremos que le vaya bien. Trabajamos codo a codo para lograr mejores rendimientos, más calidad y una producción sustentable".

Carolina Kohn, ingeniera agrónoma.

Como cierre de la entrevista, dejó un mensaje dirigido a todo el sector agropecuario. "En años como estos, una de las patas importantes es defender nuestro campo con producción, con kilos y con calidad. En ese camino estamos para acompañar a todos los productores".

Para conocer más sobre las soluciones de Nutriterra, los productores pueden visitar su sitio web y sus perfiles en redes sociales, donde también encontrarán información técnica y vías de contacto con el equipo de ingenieros agrónomos que brinda asesoramiento personalizado en todo el país.