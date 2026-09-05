Durante cinco años hizo de todo: se quejó en la Municipalidad y llamó a la Policía. Pero no hubo caso. Hasta que contrató abogados y fue a la Justicia. Así, en 2024, la mujer demandó a su vecino músico por ruidos molestos. Finalmente, el hombre fue condenado a pagarle $3 millones de indemnización por daños y perjuicios.
Un músico fue condenado a pagarle $3 millones a una vecina por ruidos molestos a toda hora
El fallo reveló que la mujer debió soportar 5 años de interminables sesiones de piano, guitarra y batería; ensayos y fiestas en el departamento del vecino músico
Esta historia sucedió en Godoy Cruz. En un complejo de departamentos.
La demandante, que es jubilada y madre de una chica en edad escolar, justificó que así no podían seguir viviendo. Cuando no eran los ensayos con el piano y la guitarra, eran con la batería. O con todo al mismo tiempo.
El vecino músico a solas. O con amigos.
Música a toda hora, todos los días
Ni dormir podían, explicó la mujer, porque la mayoría de las sesiones eran nocturnas y de corrido. Comenzaban pasadas las 10 de la noche y terminaban al amanecer, tipo 6.15, justo cuando la hija debía estar en pie para ir al colegio un rato después.
Los ansiolíticos para relajarse y aislarse de los ruidos molestos afectaron la salud y la calidad de vida de la mujer, que demostró estar jubilada. Los fines de semana, declaró, era imposible estar en su propio departamento. Entonces, debió irse, en varias oportunidades, para esquivar las reuniones y el impacto auditivo de los toques.
Ni la terraza del complejo podían utilizar, dijeron los letrados.
El fallo condenatorio y los antecedentes
El Segundo Tribunal de Gestión Asociada condenó al músico Alejandro Sayegh a indemnizar a la vecina por ruidos molestos, según el fallo publicado en el sitio oficial del Poder Judicial.
En 2022, se había realizado una audiencia privada en el ámbito municipal. Los vecinos en conflicto dialogaron acerca de los ruidos y arribaron a un acuerdo respecto de horarios para ensayar y reunirse. También, la posibilidad de insonorizar el departamento del demandado.
"El acuerdo fue incumplido reiteradas veces por el demandado, situación que la denunciante manifestó en el Centro de Mediación Municipal el 13 de junio de 2023, solicitando el desistimiento del acuerdo. Como consecuencia de ello, se fijó una nueva audiencia de mediación para el 20 de julio de 2023, a la cual el señor Sayegh no concurrió", dice el expediente judicial.
Otro antecedente: la Municipalidad de Godoy Cruz multó al músico a pagar $15.000 en 2023. Pero ni así se zanjó el conflicto.
Siguieron los ensayos, los toques y las reuniones al son de la guitarra, del piano y de la estruendosa batería. O de todo eso al mismo tiempo.
Y siguieron los ruidos molestos.
Sin distinción de días ni horarios.
Hasta que la mujer llevó el caso a los Tribunales Civiles, adonde el condenado músico podrá apelar, ya en la segunda instancia, la condena por daños y perjuicios.
En pocas palabras
- Vecino condenado: Un músico fue sentenciado a pagar $3 millones a su vecina por ruidos molestos persistentes.
- Problemática: La demandante soportó ensayos y fiestas de instrumentos musicales en el departamento contiguo por 5 años.
- Proceso judicial: Tras intentos fallidos de mediación y multas municipales, la justicia falló a favor de la vecina por la demanda presentada en 2024.