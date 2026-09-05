Un músico fue condenado a pagarle $3 millones a una vecina por ruidos molestos a toda hora

El vecino músico a solas. O con amigos.

El músico fue condenado en los Tribunales provinciales a indemnizar a la vecina por ruidos molestos. Foto: Axel Lloret /Diario UNO

Música a toda hora, todos los días

Ni dormir podían, explicó la mujer, porque la mayoría de las sesiones eran nocturnas y de corrido. Comenzaban pasadas las 10 de la noche y terminaban al amanecer, tipo 6.15, justo cuando la hija debía estar en pie para ir al colegio un rato después.

Los ansiolíticos para relajarse y aislarse de los ruidos molestos afectaron la salud y la calidad de vida de la mujer, que demostró estar jubilada. Los fines de semana, declaró, era imposible estar en su propio departamento. Entonces, debió irse, en varias oportunidades, para esquivar las reuniones y el impacto auditivo de los toques.

Ni la terraza del complejo podían utilizar, dijeron los letrados.

El fallo condenatorio y los antecedentes

El Segundo Tribunal de Gestión Asociada condenó al músico Alejandro Sayegh a indemnizar a la vecina por ruidos molestos, según el fallo publicado en el sitio oficial del Poder Judicial.

En 2022, se había realizado una audiencia privada en el ámbito municipal. Los vecinos en conflicto dialogaron acerca de los ruidos y arribaron a un acuerdo respecto de horarios para ensayar y reunirse. También, la posibilidad de insonorizar el departamento del demandado.

"El acuerdo fue incumplido reiteradas veces por el demandado, situación que la denunciante manifestó en el Centro de Mediación Municipal el 13 de junio de 2023, solicitando el desistimiento del acuerdo. Como consecuencia de ello, se fijó una nueva audiencia de mediación para el 20 de julio de 2023, a la cual el señor Sayegh no concurrió", dice el expediente judicial.

Otro antecedente: la Municipalidad de Godoy Cruz multó al músico a pagar $15.000 en 2023. Pero ni así se zanjó el conflicto.

La Municipalidad de Godoy Cruz había multado al músico por ruidos molestos y llamó a audiencia privada para zanjar el conflicto, que terminó en los Tribunales.

Siguieron los ensayos, los toques y las reuniones al son de la guitarra, del piano y de la estruendosa batería. O de todo eso al mismo tiempo.

Y siguieron los ruidos molestos.

Sin distinción de días ni horarios.

Hasta que la mujer llevó el caso a los Tribunales Civiles, adonde el condenado músico podrá apelar, ya en la segunda instancia, la condena por daños y perjuicios.