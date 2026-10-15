La Suprema Corte confirmó las condenas a 2 médicas por la muerte de la niña Guadalupe Codes

Las médicas Viviana Bacciedoni y Andrea Piatti, finalmente condenadas por la muerte de la niña Guadalupe Codes, que se produjo en 2015. Esta imagen fue tomada en 2022, durante el juicio.

Los padres de Guadalupe Codes las querían presas

Adaro, Valerio y Palermo también rechazaron la pretensión de los padres de la niña Guadalupe Codes de que el fallo condenatorio fuera corregido y Piatti y Bacciedoni sentenciadas a penas de prisión efectiva.

En Casación habían solicitado 5 años de prisión efectiva para Bacciedoni y 4 años y 6 meses de prisión efectiva para Piatti.

Además, que ambas sean inhabilitadas durante 10 años para ejercer la medicina.

Mauricio Codes, papá de Guadalupe. La familia se radicó en España luego de la tragedia ocurrida en 2015.

Ese planteo no prosperó y ya comenzó a correr el plazo para que los padres de Guadalupe Codes vuelvan a la Suprema Corte de Justicia presentando un Recurso Extraordinario Federal.

El tratamiento a Guadalupe Codes terminó en tragedia

Según el fallo condenatorio en juicio emitido por los jueces de sentencia David Mangiafico, Agustín Chacón (hoy jubilado) y Diego Lusverti, la muerte de la niña Guadalupe Codes ocurrió por intoxicación con un medicamento de la quimioterapia denominado vincristina.

El juez de sentencia Diego Lusverti integró el Tribunal que condenó a las médicas por la muerte de Guadalupe Codes.

Fue administrado de forma errónea por vía intratecal (espacio subaracnoideo que rodea la médula espinal y contiene el líquido cefalorraquídeo) en lugar de intravenosa.

Los abogados de las médicas Piatti y Bacciedoni acudieron a la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia condenatoria por "vicios sustanciales y procesales", argumentando "errores en la valoración de las pruebas periciales y en la determinación de la causa del deceso".

Y pidieron que se anule aquel fallo, la absolución de las acusadas o una reducción de las penas impuestas.