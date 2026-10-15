La Suprema Corte de Justicia confirmó, en fallo unánime, las condenas por homicidio culposo (sin intención) a dos médicas por la muerte de la niña Guadalupe Codes, de 9 años, durante un tratamiento farmacológico por leucemia, en 2015.
La Suprema Corte confirmó las condenas a 2 médicas por la muerte de la niña Guadalupe Codes
El Tribunal avaló el fallo a prisión en suspenso de las médicas Bacciedoni y Piatti por homicidio culposo. Guadalupe Codes, de 9 años, falleció en 2015. Tenía leucemia
Este miércoles, el Tribunal integrado por Mario Daniel Adaro, José Valerio y Omar Palermo dejó firme la sentencia condenatoria a Andrea Piatti y Viviana Bacciedoni a 2 años y 2 años y 6 meses de prisión en suspenso (no van a la cárcel) al rechazar los recursos de Casación.
En 2022, al cierre de un juicio oral y público, las profesionales también habían sido inhabilitadas para ejercer la medicina durante 5 y 6 años respectivamente.
Los padres de Guadalupe Codes las querían presas
Adaro, Valerio y Palermo también rechazaron la pretensión de los padres de la niña Guadalupe Codes de que el fallo condenatorio fuera corregido y Piatti y Bacciedoni sentenciadas a penas de prisión efectiva.
En Casación habían solicitado 5 años de prisión efectiva para Bacciedoni y 4 años y 6 meses de prisión efectiva para Piatti.
Además, que ambas sean inhabilitadas durante 10 años para ejercer la medicina.
Ese planteo no prosperó y ya comenzó a correr el plazo para que los padres de Guadalupe Codes vuelvan a la Suprema Corte de Justicia presentando un Recurso Extraordinario Federal.
El tratamiento a Guadalupe Codes terminó en tragedia
Según el fallo condenatorio en juicio emitido por los jueces de sentencia David Mangiafico, Agustín Chacón (hoy jubilado) y Diego Lusverti, la muerte de la niña Guadalupe Codes ocurrió por intoxicación con un medicamento de la quimioterapia denominado vincristina.
Fue administrado de forma errónea por vía intratecal (espacio subaracnoideo que rodea la médula espinal y contiene el líquido cefalorraquídeo) en lugar de intravenosa.
Los abogados de las médicas Piatti y Bacciedoni acudieron a la Suprema Corte de Justicia contra la sentencia condenatoria por "vicios sustanciales y procesales", argumentando "errores en la valoración de las pruebas periciales y en la determinación de la causa del deceso".
Y pidieron que se anule aquel fallo, la absolución de las acusadas o una reducción de las penas impuestas.
En pocas palabras
- Suprema Corte: confirmó condenas a 2 médicas por homicidio culposo de Guadalupe Codes.
- Prisión en suspenso: las médicas Andrea Piatti y Viviana Bacciedoni recibieron penas de 2 y 2 años y 6 meses.
- Inhabilitación: las profesionales también fueron inhabilitadas para ejercer la medicina por 5 y 6 años respectivamente.