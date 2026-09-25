Signos de Fuego: intuición, creatividad y sensibilidad

intuición, creatividad y sensibilidad Signos de Tierra: serenidad, percepción y receptividad

serenidad, percepción y receptividad Signos de Aire: imaginación, empatía y espontaneidad

imaginación, empatía y espontaneidad Signos de Agua: profundidad, conexión y renovación

Tu horóscopo de hoy sábado 26 de septiembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna permanece en Piscis y envuelve este sábado con una energía más sensible, contemplativa y conectada con el mundo emocional. Es un día que favorece bajar el ritmo, recuperar espacios personales y permitir que ciertas respuestas aparezcan sin forzarlas.

Tu horóscopo de hoy sábado 26 de septiembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.