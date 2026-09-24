Signos de Fuego: inspiración, sensibilidad y espontaneidad

inspiración, sensibilidad y espontaneidad Signos de Tierra: calma, intuición y flexibilidad

calma, intuición y flexibilidad Signos de Aire: imaginación, empatía y creatividad

imaginación, empatía y creatividad Signos de Agua: sensibilidad, percepción y profundidad

Tu horóscopo de hoy viernes 25 de septiembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna en Piscis cambia el ritmo de la jornada y vuelve más receptivo el ambiente, favoreciendo la imaginación, la sensibilidad y la capacidad de percibir aquello que no siempre se expresa con palabras.

Tu horóscopo de hoy viernes 25 de septiembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.