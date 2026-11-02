Signos de Fuego: audacia, generosidad y entusiasmo

audacia, generosidad y entusiasmo Signos de Tierra: autoestima, iniciativa y perseverancia

autoestima, iniciativa y perseverancia Signos de Aire: creatividad, confianza y expresividad

creatividad, confianza y expresividad Signos de Agua: autenticidad, calidez y determinación

Tu horóscopo de hoy martes 3 de noviembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna continúa en Leo este martes y favorece la expresión personal, las iniciativas creativas y las decisiones que nacen de una convicción profunda. La jornada invita a dejar de lado las dudas que te impiden mostrar tus capacidades y a participar con mayor presencia en los asuntos que te importan.

Tu horóscopo de hoy martes 3 de noviembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.