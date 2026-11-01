Signos de Fuego: carisma, valentía y creatividad

carisma, valentía y creatividad Signos de Tierra: confianza, iniciativa y determinación

confianza, iniciativa y determinación Signos de Aire: expresividad, ingenio y sociabilidad

expresividad, ingenio y sociabilidad Signos de Agua: autoestima, calidez y autenticidad

Tu horóscopo de hoy lunes 2 de noviembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna en Leo inaugura la semana con una energía expresiva, cálida y orientada a recuperar la confianza en las propias capacidades. Después de un domingo dedicado a los afectos y la intimidad, este lunes invita a mostrar tus talentos y defender tus ideas.

Tu horóscopo de hoy lunes 2 de noviembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.