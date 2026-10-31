Signos de Fuego: serenidad, empatía y consideración

Signos de Tierra: arraigo, ternura y bienestar

Signos de Aire: sensibilidad, escucha y comprensión

Signos de Agua: intuición, armonía y renovación emocional

Tu horóscopo de hoy domingo 1 de noviembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna permanece en Cáncer este domingo y orienta la jornada hacia el descanso emocional, los afectos y la necesidad de sentir que existe un lugar al que siempre puedes regresar. El comienzo de noviembre ofrece una oportunidad para apartarte de las exigencias externas y disfrutar de un entorno familiar.

Tu horóscopo de hoy domingo 1 de noviembre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.