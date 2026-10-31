Signo regente del día: Conejo

Elemento: Tierra

Polaridad: Yin

Animales compatibles: Cabra, Cerdo y Perro

Animales incompatibles: Gallo

Actividades recomendadas: Descansar, reconciliarse y organizar asuntos personales

Actividades a evitar: Forzar acuerdos o alimentar discusiones

Horóscopo chino: cómo es la energía día del Conejo de Tierra Yin

Según el horóscopo chino, el domingo propone bajar el ritmo y prestar atención a esos asuntos que necesitan cuidado más que decisiones drásticas. El Conejo de Tierra Yin combina sensibilidad, prudencia y sentido práctico: una energía que favorece los encuentros tranquilos, la armonía doméstica y la revisión de prioridades.

Horóscopo chino: las predicciones del domingo 1 de noviembre, día del Conejo de Tierra Yin

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020): una conversación familiar o una cuestión pendiente puede ocupar tus pensamientos más de lo previsto, pero tendrás recursos para encontrar una salida sin dramatizar. La jornada favorece los planes sencillos y el contacto con personas de confianza; evita comprometerte con demasiadas actividades solo por no quedar mal.

una conversación familiar o una cuestión pendiente puede ocupar tus pensamientos más de lo previsto, pero tendrás recursos para encontrar una salida sin dramatizar. La jornada favorece los planes sencillos y el contacto con personas de confianza; evita comprometerte con demasiadas actividades solo por no quedar mal. Búfalo o Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021): la Tierra del día conecta con tu naturaleza perseverante y te permite recuperar estabilidad después de una semana exigente. Una tarea doméstica o un asunto económico puede resolverse con paciencia, aunque será importante no utilizar el descanso para seguir acumulando obligaciones que pueden esperar.

la Tierra del día conecta con tu naturaleza perseverante y te permite recuperar estabilidad después de una semana exigente. Una tarea doméstica o un asunto económico puede resolverse con paciencia, aunque será importante no utilizar el descanso para seguir acumulando obligaciones que pueden esperar. Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022): después del impulso de la jornada anterior, este domingo te propone una pausa que puede resultar más útil de lo que imaginas. No interpretes la tranquilidad como falta de progreso: una charla sincera o un momento de reflexión te ayudará a reconocer qué batalla merece realmente tu energía.

después del impulso de la jornada anterior, este domingo te propone una pausa que puede resultar más útil de lo que imaginas. No interpretes la tranquilidad como falta de progreso: una charla sincera o un momento de reflexión te ayudará a reconocer qué batalla merece realmente tu energía. Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023): con tu signo como regente, la combinación de Tierra Yin potencia tu capacidad para crear ambientes agradables y percibir qué necesita cada persona a tu alrededor. Será un buen momento para atender un asunto afectivo, embellecer tu espacio o recuperar una actividad que te brinda serenidad, pero procura no postergar tus deseos para satisfacer los de todos.

con tu signo como regente, la combinación de Tierra Yin potencia tu capacidad para crear ambientes agradables y percibir qué necesita cada persona a tu alrededor. Será un buen momento para atender un asunto afectivo, embellecer tu espacio o recuperar una actividad que te brinda serenidad, pero procura no postergar tus deseos para satisfacer los de todos. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024): el clima sereno puede contrastar con tus ganas de resolver asuntos importantes, aunque una mirada más pausada te permitirá detectar detalles que habías pasado por alto. No presiones a los demás para obtener respuestas inmediatas y aprovecha el domingo para revisar una estrategia antes de ponerla en marcha.

el clima sereno puede contrastar con tus ganas de resolver asuntos importantes, aunque una mirada más pausada te permitirá detectar detalles que habías pasado por alto. No presiones a los demás para obtener respuestas inmediatas y aprovecha el domingo para revisar una estrategia antes de ponerla en marcha. Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025): tu intuición encontrará un entorno favorable para comprender una situación personal que no terminaba de convencerte. En lugar de buscar explicaciones en cada gesto ajeno, observa los hechos y permite que las respuestas aparezcan sin apresurarlas; una actividad tranquila te ayudará a ordenar tus pensamientos.

HORÓSCOPO CHINO: las predicciones del domingo 1 de noviembre, día del Conejo de Tierra Yin.