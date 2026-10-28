Signos de Fuego: entusiasmo, ingenio y espontaneidad

Signos de Tierra: flexibilidad, curiosidad y apertura

Signos de Aire: agilidad, comunicación y creatividad

Signos de Agua: expresión, discernimiento y adaptabilidad

Tu horóscopo de hoy jueves 29 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna ingresa en Géminis y aporta una energía más inquieta, curiosa y comunicativa a este jueves. Después de varios días centrados en la estabilidad y los resultados concretos, el interés se desplaza hacia las conversaciones, las noticias y las ideas que permiten contemplar una situación desde otro ángulo.

Tu horóscopo de hoy jueves 29 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.