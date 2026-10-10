Signos de Fuego: espontaneidad, generosidad y entendimiento

espontaneidad, generosidad y entendimiento Signos de Tierra: disfrute, flexibilidad y armonía

disfrute, flexibilidad y armonía Signos de Aire: intercambio, curiosidad y conexión

intercambio, curiosidad y conexión Signos de Agua: afecto, equilibrio y sinceridad

Tu horóscopo de hoy domingo 11 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna continúa en Libra este domingo y favorece los encuentros, las decisiones compartidas y la búsqueda de una convivencia más agradable. Después de una semana de responsabilidades, puede apetecerte dedicar tiempo a quienes te hacen bien, recuperar una afición o encontrar un espacio donde puedas disfrutar sin estar pendiente de todo lo que queda por resolver.

Tu horóscopo de hoy domingo 11 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.