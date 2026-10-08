Signos de Fuego: iniciativa, determinación y autenticidad

iniciativa, determinación y autenticidad Signos de Tierra: criterio, paciencia y sentido práctico

criterio, paciencia y sentido práctico Signos de Aire: discernimiento, diálogo y flexibilidad

discernimiento, diálogo y flexibilidad Signos de Agua: sensibilidad, confianza y madurez

Tu horóscopo de hoy viernes 9 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna continúa su recorrido por Virgo este viernes y pone el acento en las decisiones bien pensadas, la calidad de lo que haces y la importancia de reconocer tus verdaderas prioridades. No todo merece el mismo esfuerzo, y saber dónde invertir tu tiempo puede marcar una diferencia importante en los resultados que consigas.

Tu horóscopo de hoy viernes 9 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.