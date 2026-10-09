Signos de Fuego: iniciativa, encanto y cooperación

iniciativa, encanto y cooperación Signos de Tierra: serenidad, apertura y equilibrio

serenidad, apertura y equilibrio Signos de Aire: comunicación, ingenio y sociabilidad

comunicación, ingenio y sociabilidad Signos de Agua: empatía, cercanía y comprensión

Tu horóscopo de hoy sábado 10 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua

Según el horóscopo y la astrología occidental, la Luna entra en Libra y abre un período favorable para prestar atención a las relaciones, recuperar la complicidad con quienes te rodean y encontrar una distribución más justa de tus energías. Este sábado, el deseo de compartir puede llevarte a buscar nuevos planes o a retomar una actividad que habías dejado de lado.

Tu horóscopo de hoy sábado 10 de octubre para los signos de fuego, tierra, aire y agua.